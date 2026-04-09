بطل البريميرليغ السابق على أعتاب الهبوط للدرجة الثالثة

خبرني - أعلن نادي ليستر سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء أن النادي خسر استئنافه ضد قرار خصم ست نقاط في ضربة قوية لمساعيه لتجنب الهبوط مرة أخرى.

ويحتل النادي المركز 22 في دوري الدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، ويواجه الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة ما لم يستعد مستواه في آخر خمس مباريات من الموسم.

وتم خصم ست نقاط من رصيد ليستر في وقت سابق من هذا العام بسبب مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة الصارمة التي تحكم الإنفاق في درجات الدوري الإنجليزي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي بدأت التحقيق في بيان: "أيدت لجنة استئناف مستقلة قرار لجنة مستقلة بالتوصية بخصم ست نقاط من رصيد نادي ليستر سيتي لكرة القدم هذا الموسم".

وقبل ليستر هذا القرار.

وأضاف النادي: "بعد أن انتهت هذه القضية وبقيت خمس مباريات على نهاية الموسم، يركز الجميع في النادي بشكل كامل على المباريات المقبلة وعلى تحديد مصير موسمنا من خلال نتائجنا على أرض الملعب".

ويستضيف ليستر فريق سوانزي سيتي يوم السبت المقبل.

وأذهل ليستر عالم كرة القدم بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عقد من الزمان رغم كل التوقعات، لكنه هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.