حوارية تبحث الحزمة الجديدة لرؤية التحديث الاقتصادي

الرمثا 9 نيسان (بترا)- استضافت جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز الحياة – راصد ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، جلسة حوارية بعنوان "الحزمة الجديدة من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم أن استضافة هذه الجلسة تأتي ضمن دور الجامعة في دعم الحوار الوطني وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات لمناقشة القضايا الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الجامعة تسهم في مسارات التحديث من خلال التعليم النوعي، وترسيخ قيم الحوار، وتبني مفاهيم الحوكمة والتطوير المؤسسي، مبينا أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة للاستماع إلى ملاحظات المواطنين في المحافظات، ورصد التحديات الاقتصادية، والعمل على بلورة حلول عملية قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن استضافة الجامعة لهذا اللقاء تأتي أيضا في إطار دورها كحاضنة مكانية للحوار الوطني وتبادل الآراء بين مختلف الأطراف.

بدوره أكد مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة ينظمها المركز بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وشملت عددا من محافظات المملكة، بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والاستثماري فيها.

و أشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا جديدا في ظل المتغيرات والظروف التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي تعزيز الحوار والتخطيط المشترك لمواجهة التحديات.

من جانبه، بين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن اللجنة تعمل على دراسة التشريعات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية.

وأشار إلى أن تحدي البطالة يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تكاتف الجهود لمعالجتها، مؤكدا أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل بوصلة للحكومة الأردنية، ويجري نقاشها وتطويرها من خلال هذه اللقاءات الحوارية.

وأعرب عن إيمانه بأن محافظة إربد تمثل عاصمة اقتصادية للمملكة، لما تمتلكه من مقومات، الأمر الذي يستدعي تفعيل دورها في مسيرة النمو الاقتصادي على مستوى الوطن.

وشدد النائب سالم أبو دولة على أهمية تطوير البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.

وشهدت الجلسة بحضور النائب باسم الروابدة نقاشات موسعة ركزت على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب عرض التحديات والفرص في مختلف القطاعات، والاستماع لمداخلات ممثلي المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ربط السياسات الاقتصادية باحتياجات التنمية المحلية.

وأكد المشاركون أهمية الخروج بتوصيات عملية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، أهمية توجيه المزيد من الاهتمام للمشاريع المرتبطة بالزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير القطاعات الأخرى ذات الأولوية، بما ينسجم مع خصوصية محافظة إربد وميزاتها الاقتصادية، ويسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وحظي القطاع الزراعي بحيز واسع من مداخلات المشاركين والمشاركات، إذ برز باعتباره القطاع الأهم من وجهة نظرهم، نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية في تنشيط الحالة الاقتصادية في محافظة إربد، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص العمل، إلى جانب ما يتمتع به من قدرة على دعم سلاسل الإنتاج والتنمية المحلية.

09/04/2026 14:37:27