ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026م

MENAFN - Al Watan) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2026م، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مدعومًا بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.

ومن ناحية المؤشرات الفرعية فقد سجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.0%، وارتفع القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6% كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1%. في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباءوالغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7%

وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5%وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادييعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا علىبيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة من المنشآت التي تعملفي الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلالالمحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخاروتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارةالنفايات ومعالجتها.