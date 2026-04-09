أبحاث جديدة تكشف أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا جوهريًا في عالم التسويق الحديث

أبحاث جديدة تكشف أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا جوهريًا في عالم التسويق الحديث
وفقًا لتقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في التسويق التكنولوجي 2026" المستند إلى مقابلات معمقة مع مديري التسويق التنفيذيين (CMOs) وكبار مسؤولي التسويق في الشركات المشاركة، تكشف الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أصبح يندمج بسرعة في جميع فرق التسويق الأساسية وسير العمل، بدءًا من تطوير المحتوى والبحث وصولاً إلى تحسين الحملات والتحليلات. مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تبرز جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها وإدارتها كأولويات حاسمة.
قالت Gabie Boko، رئيسة التسويق في NetApp: "الذكاء الاصطناعي لا يغير جوهر ما يجب أن يقوم به التسويق المتميز. كل ما يفعله هو إزالة الأعذار التي تمنعك من تحقيقه". "عندما تكون بياناتك نظيفة وسهلة الوصول وموثوقة، يتوقف فريقك عن إدارة الفوضى ويبدأ باتخاذ القرارات. عندها فقط يمكنك التركيز على العمل الذي يحرك عجلة الأعمال بالفعل".
يسلط التقرير الضوء على عدة تغييرات بارزة منذ الدراسة السابقة لشركة Callan Consulting في نوفمبر 2024، بما في ذلك ظهور شركات "ولدت مع الذكاء الاصطناعي" التي أنشأت فرق التسويق الخاصة بها حول الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ اليوم الأول، والتوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة التسويق، بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة للتخصصات الجديدة مثل تحسين محركات الإجابة (AEO) مع تحول أنماط شراء العملاء نحو واجهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
بينما يزداد الحماس لاعتماد الذكاء الاصطناعي، يشير قادة التسويق أيضًا إلى وجود تحديات مستمرة. يُشير كثير من المشاركين إلى أن قياس العائد المباشر للاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا، إذ تظهر الفوائد غالبًا بشكل غير رسمي في زيادة السرعة، وتحسين الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، أكثر من كونها واضحة عبر مقاييس الأداء التقليدية. تشدد النتائج كذلك على خطورة الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وأهمية الحفاظ على الإشراف البشري والحوكمة والمساهمة الفعّالة، خاصة مع تزايد انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.
قال Ed Callan، الرئيس التنفيذي لشركة Callan Consulting: "أكبر تغيُّر منذ دراستنا السابقة هو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يُعامل كمجرد مشروع جانبي أو ملحق". "يعتبر قادة التسويق اليوم الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا ومتوقعًا، تمامًا مثل التحليلات أو أتمتة التسويق. وفي الوقت نفسه، بدأنا نلاحظ مؤشرات على الاعتماد المفرط على هذه الأدوات، حيث يدرك القادة أن الحكم البشري والإبداع والانضباط أصبحوا أكثر أهمية من أي وقت مضى".
يتوقع قادة التسويق في المستقبل دمجًا أعمق للذكاء الاصطناعي خلال الـ 12 شهرًا القادمة، بما في ذلك زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتوحيد منصات تكنولوجيا التسويق، واستمرار تطور طرق تفاعل العلامات التجارية مع كل من المشترين البشريين وأنظمة اتخاذ القرار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
قالت Jen Jones، رئيسة التسويق في Siteimprove وأحد المساهمين في التقرير: "في ظل انتشار المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يواجه المسوّقون تحديًا في تحقيق الرؤية والتميُّز. ومع تحوُّل محركات الإجابة سريعًا إلى الطريقة الجديدة للبحث، توفر هذه الفرصة لإعادة المحتوى إلى موقعه الاستراتيجي – محتوى ذكي، منظم، ودقيق، وموثوق، ومتاح للجميع". "سيظل على المسوّقين النجاح في تحسين محركات البحث التقليدية، أما AEO فهو التخصص الموسَّع الذي يتجاوز الترتيب في النتائج ليصل إلى محركات الإجابة".
تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في التسويق التكنولوجي 2026 متاح الآن من Callan Consulting على الرابط ، كما يمكن الاطّلاع على الإنفوجرافيك المرافق للتقرير عبر الرابط .
نبذة عن Callan Consulting
تأسست Callan Consulting في عام 2000، وتساعد الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا على طرح منتجاتها في الأسواق بنجاح. تتمتع الشركة بعقود من الخبرة التسويقية، وقد نفذت آلاف المشاريع الاستراتيجية للعملاء، بدءًا من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Docusign وSAP وIDC وGoogle وAmazon وصولاً إلى شركات ناشئة "ولدت مع الذكاء الاصطناعي". تقدم Callan مجموعة واسعة من خدمات تسويق المنتجات، بما في ذلك البحث، ووضع الاستراتيجيات، وإنشاء المحتوى، ودعم فرق المبيعات.
تغطي خدمات البحث لدى Callan كل من المنهجيات النوعية والكمية، ويستخدمها العملاء لدعم القيادة الفكرية، وإثراء خرائط منتجاتهم، وفهم رحلة العملاء وسلوكيات الشراء، إضافةً إلى تطوير الشخصيات التسويقية ونماذج العملاء المثالية. من خلال خدمة تمكين الذكاء الاصطناعي من Callan Consulting، تعمل الشركة مع عملائها لضمان الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي داخل منظمات التسويق الخاصة بهم. تشمل خدمات تمكين الذكاء الاصطناعي: تقييم سريع وخطط انطلاق؛ ومسح سوق أدوات الذكاء الاصطناعي واختيارها؛ وتنفيذ تجريبي ودعم مستمر؛ وتدريب على المهارات؛ وإدارة التغيير مع التركيز على التبني، والقياس، والتحسين.
تعرَّف على المزيد على أو تابعنا على LinkedIn.
نبذة عن شركة NetApp
لأكثر من ثلاثة عقود، ساعدت NetApp أبرز المؤسسات العالمية على التكيُّف مع التغيُّر - بدءًا من صعود التخزين المؤسسي وصولاً إلى العصر الذكي المدفوع بالبيانات والذكاء الاصطناعي. اليوم، تُعدُّ NetApp شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، حيث تمكِّن عملاءها من تحويل البيانات إلى قوة دافعة للابتكار، والمرونة، والنمو المستدام.
وفي قلب هذه البنية التحتية تكمن منصَّة بيانات NetApp - الأساس الموحَّد، والمؤسسي، والذكي الذي يربط البيانات، ويحميها، ويفعِّلها عبر كل سحابة، وكل عبء عمل، وكل بيئة. توفر المنصَّة المبنية على القوة المثبَّتة لنظام NetApp ONTAP، وبرنامج إدارة البيانات الرائد ونظام التشغيل الخاص بها، والمعزَّزة بالأتمتة عبر AI Data Engine وAFX، قابلية ملاحظة، ومرونة، وذكاءً على نطاق واسع.
وبفضل تصميمها المُفكك، تفصل منصَّة بيانات NetApp بين التخزين والخدمات والتحكم، مما يمكِّن المؤسسات من تحديث بنيتها التحتية بسرعة، والتوسُّع بكفاءة، والابتكار دون قيود. وكونها المنصَّة الوحيدة لتخزين المؤسسات المدمجة أصليًا في أكبر السحابات العالمية، تمنح المنصَّة المؤسسات الحرية لتشغيل أي عبء عمل في أي مكان مع أداء ثابت، وحوكمة موثوقة، وحماية شاملة.
مع NetApp، تكون البيانات دائمًا جاهزة - مستعدة لمواجهة التهديدات، ومستعدة لدعم الذكاء الاصطناعي، ومستعدة لدفع الاكتشافات القادمة. لذلك، تضع أكثر المؤسسات ابتكارًا واستشرافًا للمستقبل على الصعيد العالمي ثقتها في NetApp لتحويل الذكاء إلى ميزة حقيقية.
تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على X وLinkedIn وFacebook وInstagram.
شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
