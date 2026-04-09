أبحاث جديدة تكشف أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا جوهريًا في عالم التسويق الحديث

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NetApp® (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: NTAP)، وهي الشركة الرائدة في مجال البنى التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن مشاركتها في دراسة جديدة حول التسويق أجرتها شركة Callan Consulting، وهي شركة استشارية تسويقية تنفيذية في وادي السيليكون؛ وبهذا تنضم الشركة إلى 18 شركة تكنولوجية تعمل في مجالات التجارة بين الشركات والتجارة بين المستهلكين لاستكشاف كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل منظمات التسويق الحديثة، بما يعكس التحول الواضح من مرحلة التجريب المبكر إلى الاعتماد المدمج على مستوى المؤسسة بالكامل.

وفقًا لتقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في التسويق التكنولوجي 2026" المستند إلى مقابلات معمقة مع مديري التسويق التنفيذيين (CMOs) وكبار مسؤولي التسويق في الشركات المشاركة، تكشف الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أصبح يندمج بسرعة في جميع فرق التسويق الأساسية وسير العمل، بدءًا من تطوير المحتوى والبحث وصولاً إلى تحسين الحملات والتحليلات. مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تبرز جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها وإدارتها كأولويات حاسمة.

قالت Gabie Boko، رئيسة التسويق في NetApp: "الذكاء الاصطناعي لا يغير جوهر ما يجب أن يقوم به التسويق المتميز. كل ما يفعله هو إزالة الأعذار التي تمنعك من تحقيقه". "عندما تكون بياناتك نظيفة وسهلة الوصول وموثوقة، يتوقف فريقك عن إدارة الفوضى ويبدأ باتخاذ القرارات. عندها فقط يمكنك التركيز على العمل الذي يحرك عجلة الأعمال بالفعل".

يسلط التقرير الضوء على عدة تغييرات بارزة منذ الدراسة السابقة لشركة Callan Consulting في نوفمبر 2024، بما في ذلك ظهور شركات "ولدت مع الذكاء الاصطناعي" التي أنشأت فرق التسويق الخاصة بها حول الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ اليوم الأول، والتوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة التسويق، بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة للتخصصات الجديدة مثل تحسين محركات الإجابة (AEO) مع تحول أنماط شراء العملاء نحو واجهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

بينما يزداد الحماس لاعتماد الذكاء الاصطناعي، يشير قادة التسويق أيضًا إلى وجود تحديات مستمرة. يُشير كثير من المشاركين إلى أن قياس العائد المباشر للاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا، إذ تظهر الفوائد غالبًا بشكل غير رسمي في زيادة السرعة، وتحسين الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، أكثر من كونها واضحة عبر مقاييس الأداء التقليدية. تشدد النتائج كذلك على خطورة الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وأهمية الحفاظ على الإشراف البشري والحوكمة والمساهمة الفعّالة، خاصة مع تزايد انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

قال Ed Callan، الرئيس التنفيذي لشركة Callan Consulting: "أكبر تغيُّر منذ دراستنا السابقة هو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يُعامل كمجرد مشروع جانبي أو ملحق". "يعتبر قادة التسويق اليوم الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا ومتوقعًا، تمامًا مثل التحليلات أو أتمتة التسويق. وفي الوقت نفسه، بدأنا نلاحظ مؤشرات على الاعتماد المفرط على هذه الأدوات، حيث يدرك القادة أن الحكم البشري والإبداع والانضباط أصبحوا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

يتوقع قادة التسويق في المستقبل دمجًا أعمق للذكاء الاصطناعي خلال الـ 12 شهرًا القادمة، بما في ذلك زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتوحيد منصات تكنولوجيا التسويق، واستمرار تطور طرق تفاعل العلامات التجارية مع كل من المشترين البشريين وأنظمة اتخاذ القرار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

قالت Jen Jones، رئيسة التسويق في Siteimprove وأحد المساهمين في التقرير: "في ظل انتشار المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يواجه المسوّقون تحديًا في تحقيق الرؤية والتميُّز. ومع تحوُّل محركات الإجابة سريعًا إلى الطريقة الجديدة للبحث، توفر هذه الفرصة لإعادة المحتوى إلى موقعه الاستراتيجي – محتوى ذكي، منظم، ودقيق، وموثوق، ومتاح للجميع". "سيظل على المسوّقين النجاح في تحسين محركات البحث التقليدية، أما AEO فهو التخصص الموسَّع الذي يتجاوز الترتيب في النتائج ليصل إلى محركات الإجابة".

تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في التسويق التكنولوجي 2026 متاح الآن من Callan Consulting على الرابط ، كما يمكن الاطّلاع على الإنفوجرافيك المرافق للتقرير عبر الرابط .

نبذة عن Callan Consulting

تأسست Callan Consulting في عام 2000، وتساعد الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا على طرح منتجاتها في الأسواق بنجاح. تتمتع الشركة بعقود من الخبرة التسويقية، وقد نفذت آلاف المشاريع الاستراتيجية للعملاء، بدءًا من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Docusign وSAP وIDC وGoogle وAmazon وصولاً إلى شركات ناشئة "ولدت مع الذكاء الاصطناعي". تقدم Callan مجموعة واسعة من خدمات تسويق المنتجات، بما في ذلك البحث، ووضع الاستراتيجيات، وإنشاء المحتوى، ودعم فرق المبيعات.

تغطي خدمات البحث لدى Callan كل من المنهجيات النوعية والكمية، ويستخدمها العملاء لدعم القيادة الفكرية، وإثراء خرائط منتجاتهم، وفهم رحلة العملاء وسلوكيات الشراء، إضافةً إلى تطوير الشخصيات التسويقية ونماذج العملاء المثالية. من خلال خدمة تمكين الذكاء الاصطناعي من Callan Consulting، تعمل الشركة مع عملائها لضمان الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي داخل منظمات التسويق الخاصة بهم. تشمل خدمات تمكين الذكاء الاصطناعي: تقييم سريع وخطط انطلاق؛ ومسح سوق أدوات الذكاء الاصطناعي واختيارها؛ وتنفيذ تجريبي ودعم مستمر؛ وتدريب على المهارات؛ وإدارة التغيير مع التركيز على التبني، والقياس، والتحسين.

نبذة عن شركة NetApp

لأكثر من ثلاثة عقود، ساعدت NetApp أبرز المؤسسات العالمية على التكيُّف مع التغيُّر - بدءًا من صعود التخزين المؤسسي وصولاً إلى العصر الذكي المدفوع بالبيانات والذكاء الاصطناعي. اليوم، تُعدُّ NetApp شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، حيث تمكِّن عملاءها من تحويل البيانات إلى قوة دافعة للابتكار، والمرونة، والنمو المستدام.

وفي قلب هذه البنية التحتية تكمن منصَّة بيانات NetApp - الأساس الموحَّد، والمؤسسي، والذكي الذي يربط البيانات، ويحميها، ويفعِّلها عبر كل سحابة، وكل عبء عمل، وكل بيئة. توفر المنصَّة المبنية على القوة المثبَّتة لنظام NetApp ONTAP، وبرنامج إدارة البيانات الرائد ونظام التشغيل الخاص بها، والمعزَّزة بالأتمتة عبر AI Data Engine وAFX، قابلية ملاحظة، ومرونة، وذكاءً على نطاق واسع.

وبفضل تصميمها المُفكك، تفصل منصَّة بيانات NetApp بين التخزين والخدمات والتحكم، مما يمكِّن المؤسسات من تحديث بنيتها التحتية بسرعة، والتوسُّع بكفاءة، والابتكار دون قيود. وكونها المنصَّة الوحيدة لتخزين المؤسسات المدمجة أصليًا في أكبر السحابات العالمية، تمنح المنصَّة المؤسسات الحرية لتشغيل أي عبء عمل في أي مكان مع أداء ثابت، وحوكمة موثوقة، وحماية شاملة.

مع NetApp، تكون البيانات دائمًا جاهزة - مستعدة لمواجهة التهديدات، ومستعدة لدعم الذكاء الاصطناعي، ومستعدة لدفع الاكتشافات القادمة. لذلك، تضع أكثر المؤسسات ابتكارًا واستشرافًا للمستقبل على الصعيد العالمي ثقتها في NetApp لتحويل الذكاء إلى ميزة حقيقية.

