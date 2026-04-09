Telia تعتزم إطلاق نظام تشغيل سلس بعد استحواذها على مشغِّل Telness

قالت Martina Klingvall، مؤسِسة ومديرة شركة Telness Tech وNordic Communications Group: "إن إدخال نظام Seamless OS في بيئة مشغِّل شبكة الهاتف المحمول (MNO) مثل Telia يُعدّ لحظة محورية بالنسبة لنا. تم تطوير منصّتنا واختبارها أولاً ضمن Telness، مما مكّنها من أن تصبح واحدة من أكثر المشغِّلين تقدمًا رقميًا في أوروبا. مع استحواذ Telia على Telness، ستستمر هذه التقنية في خدمة العملاء النهائيين. ستحافظ Telness على تجربتها الرقمية القوية، مع الاستفادة الإضافية من القدرات الكبيرة للتوسع والتسويق التي توفرها Telia".

حتى الآن، كانت Telness تعمل كمشغِّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO) على شبكة Telia السويدية. بعد إتمام الصفقة، ستستمر Telness في العمل تحت علامتها التجارية الخاصة كجزء من أعمال Telia في السويد الموجهة للشركات (B2B). الخطوة التالية في العملية هي أن تسعى Telia للحصول على الموافقات المعتادة من الهيئة الوطنية السويدية، ومفوضية المنتجات الاستراتيجية (ISP)، لإتمام الصفقة رسميًا.

قال Fredrik Stenberg، رئيس قسم الأعمال الموجهة للشركات (B2B) في Telia السويد: "لقد قطعت Telness رحلة مميزة وأصبحت خيارًا شائعًا بين أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، خاصة الشركات الناشئة. ويعكس هذا نموذج تشغيل رقمي متكامل، مدعومًا بمنصة Seamless OS من Telness Tech، وبالتعاون مع شبكاتنا الوطنية للهاتف المحمول. نتطلع إلى المساهمة في تسريع نمو Telness وتعزيز موقعنا في هذا القطاع المثير من سوق الأعمال الموجهة للشركات في السويد".

انتقال العلامة التجارية

كجزء من الصفقة، استحوذت Telia على علامة Telness التجارية. وبينما تنتظر إتمام الصفقة، ستباشر Telness Tech عملية إعادة تصميم الهوية البصرية للشركة وتغيير اسمها، مع الاستمرار في العمل كشركة تقنية مستقلة.

نبذة عن Telness Technologies AB (Telness Tech)

يُعدّ Seamless OS، المنتج الرائد لشركة Telness Tech، منصة مستندة بالأساس إلى السحابة تمكّن مشغِّلي الهاتف المحمول والشركات الرقمية أولاً من إطلاق وتطوير الخدمات المحمولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. تم تطوير منصّة Seamless OS في الأصل ضمن مشغِّل الهاتف السويدي Telness AB (Telness)، أحد أعلى المشغِّلين تقييمًا في أوروبا، وتعمل الآن على تمكين أكثر من 24 مشغلاً حول العالم، حيث تدعم شركات الاتصالات في الولايات المتحدة وأوروبا وخارجها في أتمتة العمليات وتقديم تجارب رقمية حديثة للعملاء.

