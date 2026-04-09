Telia تعتزم إطلاق نظام تشغيل سلس بعد استحواذها على مشغِّل Telness

Telia تعتزم إطلاق نظام تشغيل سلس بعد استحواذها على مشغِّل Telness
قالت Martina Klingvall، مؤسِسة ومديرة شركة Telness Tech وNordic Communications Group: "إن إدخال نظام Seamless OS في بيئة مشغِّل شبكة الهاتف المحمول (MNO) مثل Telia يُعدّ لحظة محورية بالنسبة لنا. تم تطوير منصّتنا واختبارها أولاً ضمن Telness، مما مكّنها من أن تصبح واحدة من أكثر المشغِّلين تقدمًا رقميًا في أوروبا. مع استحواذ Telia على Telness، ستستمر هذه التقنية في خدمة العملاء النهائيين. ستحافظ Telness على تجربتها الرقمية القوية، مع الاستفادة الإضافية من القدرات الكبيرة للتوسع والتسويق التي توفرها Telia".
حتى الآن، كانت Telness تعمل كمشغِّل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO) على شبكة Telia السويدية. بعد إتمام الصفقة، ستستمر Telness في العمل تحت علامتها التجارية الخاصة كجزء من أعمال Telia في السويد الموجهة للشركات (B2B). الخطوة التالية في العملية هي أن تسعى Telia للحصول على الموافقات المعتادة من الهيئة الوطنية السويدية، ومفوضية المنتجات الاستراتيجية (ISP)، لإتمام الصفقة رسميًا.
قال Fredrik Stenberg، رئيس قسم الأعمال الموجهة للشركات (B2B) في Telia السويد: "لقد قطعت Telness رحلة مميزة وأصبحت خيارًا شائعًا بين أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، خاصة الشركات الناشئة. ويعكس هذا نموذج تشغيل رقمي متكامل، مدعومًا بمنصة Seamless OS من Telness Tech، وبالتعاون مع شبكاتنا الوطنية للهاتف المحمول. نتطلع إلى المساهمة في تسريع نمو Telness وتعزيز موقعنا في هذا القطاع المثير من سوق الأعمال الموجهة للشركات في السويد".
انتقال العلامة التجارية
كجزء من الصفقة، استحوذت Telia على علامة Telness التجارية. وبينما تنتظر إتمام الصفقة، ستباشر Telness Tech عملية إعادة تصميم الهوية البصرية للشركة وتغيير اسمها، مع الاستمرار في العمل كشركة تقنية مستقلة.
نبذة عن Telness Technologies AB (Telness Tech)
يُعدّ Seamless OS، المنتج الرائد لشركة Telness Tech، منصة مستندة بالأساس إلى السحابة تمكّن مشغِّلي الهاتف المحمول والشركات الرقمية أولاً من إطلاق وتطوير الخدمات المحمولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. تم تطوير منصّة Seamless OS في الأصل ضمن مشغِّل الهاتف السويدي Telness AB (Telness)، أحد أعلى المشغِّلين تقييمًا في أوروبا، وتعمل الآن على تمكين أكثر من 24 مشغلاً حول العالم، حيث تدعم شركات الاتصالات في الولايات المتحدة وأوروبا وخارجها في أتمتة العمليات وتقديم تجارب رقمية حديثة للعملاء.
