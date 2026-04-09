NIQ وadsquare تتعاونان لجلب جمهور Geopurchase إلى النظام البرنامجي عبر أوروبا وأمريكا الشمالية

NIQ وadsquare تتعاونان لجلب جمهور Geopurchase إلى النظام البرنامجي عبر أوروبا وأمريكا الشمالية
تستند جماهير GeoPurchase من NIQ إلى رؤى مشتريات محلية مجهولة المصدر تعكس سلوكيات التسوق الحقيقية في العالم الواقعي عبر مجموعة واسعة من الفئات وتجار التجزئة، وليست جماهير مقلدة أو بديلة. داخل منصَّة Adsquare، يتم تعزيز هذه الشرائح الجماهيرية بأدوات ذكية تعتمد على الموقع، تساعد المعلنين على تخطيط وتنفيذ الحملات البرمجية بدقة وكفاءة-لتصل إلى المستهلكين في الأماكن واللحظات المناسبة مع الحفاظ على الخصوصية.
يمكن للمسوقين الوصول إلى مئات شرائح جمهور GeoPurchase من NIQ عبر عشرات فئات السلع الاستهلاكية (CPG) داخل منصّة OnePlatform الخاصة بـ Adsquare، وأداة OOH Planner، والتكاملات الحالية مع منصات DSP. ستكون هذه الشرائح متاحة في أهم الأسواق الأوروبية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
"تضع شراكتنا مع Adsquare معيارًا جديدًا للتسويق القائم على الأداء. من خلال دمج جماهير GeoPurchase من NIQ مع تقنيات استخبارات المواقع لدى Adsquare، نتيح للمسوقين استخدام إشارات الأداء الواقعية لاتخاذ قرارات إعلامية أكثر دقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس بشكل أفضل عبر الحملات البرمجية وحملات الإعلان الخارجية"، حسبما صرَّح Josh Pisano، المدير العام للإعلام العالمي في NIQ.
"مع تقدمنا في عصر النتائج، يطالب المعلنون بحق بفهم الأثر غير المباشر لحملاتهم الرقمية على الواقع الفعلي. إن توفير شرائح جمهور GeoPurchase من NIQ ضمن منصة Adsquare يمنحهم الوصول إلى شرائح عالية الجودة تعتمد على سلوكيات الشراء الحقيقية. سيتمكّن عملاؤنا من وكالات الإعلام من تفعيل هذه الشرائح عبر شبكتنا الواسعة من الشركاء. معًا، نمكّن المسوقين القائمين على النتائج من اتخاذ قرارات إعلان أكثر ذكاءً وفعالية"، حسبما صرَّحت Maria Botelho، نائبة الرئيس للشراكات العالمية في Adsquare.
نبذة عن Adsquare:
Adsquare هي منصة استخبارات المواقع التي تدعم التسويق البرنامجي بدقة جغرافية متناهية. تأسست الشركة في عام 2012، وتمكّن المعلنين من تخطيط وشراء وتحسين والتحقق من الحملات عبر أي قناة-باستخدام بيانات الموقع المستمدة من SDK وبموافقة كاملة من المستخدمين. توفر حلولها الموحَّدة، القائمة على الخصوصية أولاً، رؤى ونتائج واقعية على نطاق واسع. ويثق بها أكثر من 1,800 عميل في 26 دولة، وتعمل Adsquare على مستوى العالم من مقرها الرئيسي في برلين.
نبذة عن NIQ:
NIQ (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NIQ هي شركة رائدة في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة وموثوقةً لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. من خلال الدمج بين نطاق بيانات عالمي غير مسبوق وقياسات دقيقة للمستهلكين والتجزئة، إلى جانب خبرة تمتد لعقود في نمذجة الذكاء الاصطناعي، تقوم NIQ ببناء أنظمة دعم القرار التي تساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى قرارات عملية وموثوقة بثقة عالية.
تعمل NIQ في أكثر من 90 دولة حول العالم، وتشمل بياناتها حوالي 82% من سكان العالم، بالإضافة إلى أكثر من 7.4 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي. من خلال منصات سحابية متقدمة، وتحليلات متطورة، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم NIQ ما تُسميه The Full ViewTM - وهو منظور شامل يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على فهم ما يشتريه المستهلكون، ولماذا يشترونه، وما الخطوة التالية الواجب اتخاذها.
