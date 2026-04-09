NIQ وadsquare تتعاونان لجلب جمهور Geopurchase إلى النظام البرنامجي عبر أوروبا وأمريكا الشمالية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة NIQ (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NIQ)، الرائدة في مجال استخبارات المستهلك، اليوم عن تعاون جديد مع Adsquare، المنصة العالمية المتخصصة في استخبارات المواقع، لتمكين شرائح جمهور GeoPurchase الخاصة بـ NIQ من التوفُّر ضمن منصة Adsquare، مع ضمان تفعيلها بشكل آمن للخصوصية عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. توفر هذه الشراكة للمعلنين شرائح جمهور GeoPurchase التي طورتها NIQ، والمستندة إلى رؤى رائدة في قطاع شراء السلع الاستهلاكية (CPG)، مما يمكّن من التخطيط والاستهداف بدقة أكبر عبر الحملات المتعددة الشاشات والحملات الرقمية الخارجية (DOOH).

تستند جماهير GeoPurchase من NIQ إلى رؤى مشتريات محلية مجهولة المصدر تعكس سلوكيات التسوق الحقيقية في العالم الواقعي عبر مجموعة واسعة من الفئات وتجار التجزئة، وليست جماهير مقلدة أو بديلة. داخل منصَّة Adsquare، يتم تعزيز هذه الشرائح الجماهيرية بأدوات ذكية تعتمد على الموقع، تساعد المعلنين على تخطيط وتنفيذ الحملات البرمجية بدقة وكفاءة-لتصل إلى المستهلكين في الأماكن واللحظات المناسبة مع الحفاظ على الخصوصية.

يمكن للمسوقين الوصول إلى مئات شرائح جمهور GeoPurchase من NIQ عبر عشرات فئات السلع الاستهلاكية (CPG) داخل منصّة OnePlatform الخاصة بـ Adsquare، وأداة OOH Planner، والتكاملات الحالية مع منصات DSP. ستكون هذه الشرائح متاحة في أهم الأسواق الأوروبية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

"تضع شراكتنا مع Adsquare معيارًا جديدًا للتسويق القائم على الأداء. من خلال دمج جماهير GeoPurchase من NIQ مع تقنيات استخبارات المواقع لدى Adsquare، نتيح للمسوقين استخدام إشارات الأداء الواقعية لاتخاذ قرارات إعلامية أكثر دقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس بشكل أفضل عبر الحملات البرمجية وحملات الإعلان الخارجية"، حسبما صرَّح Josh Pisano، المدير العام للإعلام العالمي في NIQ.

"مع تقدمنا في عصر النتائج، يطالب المعلنون بحق بفهم الأثر غير المباشر لحملاتهم الرقمية على الواقع الفعلي. إن توفير شرائح جمهور GeoPurchase من NIQ ضمن منصة Adsquare يمنحهم الوصول إلى شرائح عالية الجودة تعتمد على سلوكيات الشراء الحقيقية. سيتمكّن عملاؤنا من وكالات الإعلام من تفعيل هذه الشرائح عبر شبكتنا الواسعة من الشركاء. معًا، نمكّن المسوقين القائمين على النتائج من اتخاذ قرارات إعلان أكثر ذكاءً وفعالية"، حسبما صرَّحت Maria Botelho، نائبة الرئيس للشراكات العالمية في Adsquare.

نبذة عن Adsquare:

Adsquare هي منصة استخبارات المواقع التي تدعم التسويق البرنامجي بدقة جغرافية متناهية. تأسست الشركة في عام 2012، وتمكّن المعلنين من تخطيط وشراء وتحسين والتحقق من الحملات عبر أي قناة-باستخدام بيانات الموقع المستمدة من SDK وبموافقة كاملة من المستخدمين. توفر حلولها الموحَّدة، القائمة على الخصوصية أولاً، رؤى ونتائج واقعية على نطاق واسع. ويثق بها أكثر من 1,800 عميل في 26 دولة، وتعمل Adsquare على مستوى العالم من مقرها الرئيسي في برلين.

نبذة عن NIQ:

NIQ (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NIQ هي شركة رائدة في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة وموثوقةً لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. من خلال الدمج بين نطاق بيانات عالمي غير مسبوق وقياسات دقيقة للمستهلكين والتجزئة، إلى جانب خبرة تمتد لعقود في نمذجة الذكاء الاصطناعي، تقوم NIQ ببناء أنظمة دعم القرار التي تساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى قرارات عملية وموثوقة بثقة عالية.

تعمل NIQ في أكثر من 90 دولة حول العالم، وتشمل بياناتها حوالي 82% من سكان العالم، بالإضافة إلى أكثر من 7.4 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي. من خلال منصات سحابية متقدمة، وتحليلات متطورة، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم NIQ ما تُسميه The Full ViewTM - وهو منظور شامل يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على فهم ما يشتريه المستهلكون، ولماذا يشترونه، وما الخطوة التالية الواجب اتخاذها.

