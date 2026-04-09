Visaتفتح الباب أمام التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V) كشف النقاب عن Intelligent Commerce Connect، وهو حل جديد يُسهّل على الشركات الاتصال بالتجارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة فيها. يعمل Intelligent Commerce Connect كمنصة سهلة الاستخدام للتجارة عبر الوكلاء، بغض النظر عن الشبكة أو البروتوكول أو خزائن الرموز، وذلك لمطوري الوكلاء والتجار والجهات الداعمة.

مع تزايد اعتماد المستهلكين على وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات الشراء، تحتاج الشركات -سواء كانت تُنشئ وكلاء أو تبيع لهم أو تُعالج المعاملات- إلى طريقة بسيطة للبدء. ويلبي Intelligent Commerce Connect، وهو جزء من محفظة Visa Intelligent Commerce، هذه الحاجة.

من خلال تكامل واحد عبر منصة Visa Acceptance Platform ، يُتيح Intelligent Commerce Connect بدء الدفع الآمن، وترميز المعاملات، والتحكم في الإنفاق، والمصادقة. يدمج الحل كلاً من واجهات برمجة تطبيقات Visa Intelligent Commerce، والتي تُستخدم لمعالجة مشتريات الوكلاء باستخدام بطاقات Visa، وواجهات برمجة تطبيقات الشبكات الأخرى، مما يتيح للوكلاء الدفع باستخدام بطاقات Visa والبطاقات غير التابعة لـ Visa*. يوفر هذا المزيد من الخيارات في كيفية دفع الوكلاء، مما يسهل على النظام المتكامل بأكمله تبني تجارب مدفوعات الوكلاء.

صرّح Andrew Torre، رئيس الخدمات ذات القيمة المضافة في Visa، قائلاً: "من الشركات الصغيرة إلى أكبر متاجر التجزئة في العالم، تدعم Visa طريقة دفع الأشخاص يوميًا، ملايين المرات". "يوفر نظام Intelligent Commerce Connect نفس البنية التحتية الموثوقة لقبول المدفوعات في عالم التجارة الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للشركات السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالشراء نيابة عن المستهلكين، بشكل آمن وعلى نطاق واسع".

الفوائد الرئيسية لنظام Intelligent Commerce Connect :

يعمل مع كبرى شركات توفير خزائن الرموز الرقمية: يمكن لمنصات الوكلاء التكامل مع البنية التحتية الحالية لبيانات الاعتماد وتجنب الارتباط بمزود/مخزن رموز واحد. القبول السلس للمدفوعات التي يبدأها الوكيل: تمكين التجار من قبول المدفوعات التي بدأت عبر بروتوكولات الوكيل الرئيسية بما في ذلك: بروتوكول الوكيل الموثوق، وبروتوكول مدفوعات الآلات (MPP)، وبروتوكول التجارة الوكيلية (ACP)، وبروتوكول التجارة العالمي (UCP). كما يجعل كتالوجات التجار قابلة للاكتشاف على منصات الذكاء الاصطناعي: يساعد التجار على جعل قوائم جرد منتجاتهم وتفاصيل المنتجات (على سبيل المثال، الأوصاف والمواصفات والأسعار وما إلى ذلك) متاحة حتى يتمكن المستهلكون من اكتشافها واختيارها والتحقق منها ضمن تجربة منصة الذكاء الاصطناعي. يدعم عوامل التمكين التي تعالج معاملات الوكلاء نيابة عن التجار: يمكن لـ Visa إدارة التنسيق والامتثال لمعايير PCI للجهات الداعمة لمعاملات التجار. تكامل واحد عبر منصة Visa Acceptance Platform: متوفر من خلال تكامل واحد موثوق به على Visa Acceptance Platform ، وهي مجموعة معيارية من أدوات الدفع التي تدعم ملايين الأماكن التي يدفع فيها المستهلكون - مثل عمليات الدفع عبر الإنترنت أو داخل التطبيقات والأسواق.

حول Visa

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهل المعاملات بين المستهلكين والبائعين والمؤسسات المالية والكيانات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال.

رهنًا بالتوافر.

