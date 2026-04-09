Visaتفتح الباب أمام التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم

Visaتفتح الباب أمام التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم
مع تزايد اعتماد المستهلكين على وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات الشراء، تحتاج الشركات -سواء كانت تُنشئ وكلاء أو تبيع لهم أو تُعالج المعاملات- إلى طريقة بسيطة للبدء. ويلبي Intelligent Commerce Connect، وهو جزء من محفظة Visa Intelligent Commerce، هذه الحاجة.
من خلال تكامل واحد عبر منصة Visa Acceptance Platform ، يُتيح Intelligent Commerce Connect بدء الدفع الآمن، وترميز المعاملات، والتحكم في الإنفاق، والمصادقة. يدمج الحل كلاً من واجهات برمجة تطبيقات Visa Intelligent Commerce، والتي تُستخدم لمعالجة مشتريات الوكلاء باستخدام بطاقات Visa، وواجهات برمجة تطبيقات الشبكات الأخرى، مما يتيح للوكلاء الدفع باستخدام بطاقات Visa والبطاقات غير التابعة لـ Visa*. يوفر هذا المزيد من الخيارات في كيفية دفع الوكلاء، مما يسهل على النظام المتكامل بأكمله تبني تجارب مدفوعات الوكلاء.
صرّح Andrew Torre، رئيس الخدمات ذات القيمة المضافة في Visa، قائلاً: "من الشركات الصغيرة إلى أكبر متاجر التجزئة في العالم، تدعم Visa طريقة دفع الأشخاص يوميًا، ملايين المرات". "يوفر نظام Intelligent Commerce Connect نفس البنية التحتية الموثوقة لقبول المدفوعات في عالم التجارة الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للشركات السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالشراء نيابة عن المستهلكين، بشكل آمن وعلى نطاق واسع".
الفوائد الرئيسية لنظام Intelligent Commerce Connect :
يعمل مع كبرى شركات توفير خزائن الرموز الرقمية: يمكن لمنصات الوكلاء التكامل مع البنية التحتية الحالية لبيانات الاعتماد وتجنب الارتباط بمزود/مخزن رموز واحد.
القبول السلس للمدفوعات التي يبدأها الوكيل: تمكين التجار من قبول المدفوعات التي بدأت عبر بروتوكولات الوكيل الرئيسية بما في ذلك: بروتوكول الوكيل الموثوق، وبروتوكول مدفوعات الآلات (MPP)، وبروتوكول التجارة الوكيلية (ACP)، وبروتوكول التجارة العالمي (UCP).
كما يجعل كتالوجات التجار قابلة للاكتشاف على منصات الذكاء الاصطناعي: يساعد التجار على جعل قوائم جرد منتجاتهم وتفاصيل المنتجات (على سبيل المثال، الأوصاف والمواصفات والأسعار وما إلى ذلك) متاحة حتى يتمكن المستهلكون من اكتشافها واختيارها والتحقق منها ضمن تجربة منصة الذكاء الاصطناعي.
يدعم عوامل التمكين التي تعالج معاملات الوكلاء نيابة عن التجار: يمكن لـ Visa إدارة التنسيق والامتثال لمعايير PCI للجهات الداعمة لمعاملات التجار.
تكامل واحد عبر منصة Visa Acceptance Platform: متوفر من خلال تكامل واحد موثوق به على Visa Acceptance Platform ، وهي مجموعة معيارية من أدوات الدفع التي تدعم ملايين الأماكن التي يدفع فيها المستهلكون - مثل عمليات الدفع عبر الإنترنت أو داخل التطبيقات والأسواق.
حول Visa
Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهل المعاملات بين المستهلكين والبائعين والمؤسسات المالية والكيانات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال.
رهنًا بالتوافر.
