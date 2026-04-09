سباق التكلفة وأسعار البيع يعمق الضغوط على الشركات الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت العديد من شركات المنتجات الغذائية، أسعار منتجاتها مع بداية أبريل الحالى، مدفوعة بتقلبات سعر الصرف، وزيادة تكاليف الاستيراد والشحن عالمياً.

وأكد مستثمرون وصناع بالقطاع، لـ((البورصة))، أن هذه الزيادات التى تراوحت بين 8% و10%، تعكس تداخل عوامل محلية ودولية تشمل ارتفاع أسعار الخامات والطاقة والنقل، فى ظل مساعٍ حكومية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والحفاظ على استقرار السوق.

قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن التحركات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف وسياسات إتاحة العملة الأجنبية تأتى فى إطار نهج واضح وشفاف تتبناه الدولة بالتنسيق مع البنك المركزى، بهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

أضاف أن مرونة سعر الصرف تمثل إحدى الأدوات المهمة التى تسهم فى تحقيق التوازن داخل السوق، خاصة فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيراً إلى أن هذه السياسات تساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

أوضح ((الجزايرلى))، أن البنك المركزى، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، يعمل على ضمان إتاحة العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدعم استقرار الأنشطة الإنتاجية، لا سيما فى قطاع الصناعات الغذائية، مشيداً باحترافية الحكومة والبنك المركزى فى التعامل مع الأزمة.

كما أشار إلى أهمية أن تواكب هذه الإجراءات، إجراءات أخرى داعمة من جانب مجتمع الأعمال، بما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، معرباً عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة العالمية الحالية ((بسلام وفى أقرب وقت ممكن)).

وقال محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، إن الزيادات السعرية الأخيرة، ترجع أساساً إلى تحركات سعر صرف الدولار داخل الجهاز المصرفى، وما تبعه من ارتفاع ملحوظ فى تكلفة مدخلات الإنتاج.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من مستلزمات الإنتاج يتم استيراده من الخارج، بما يشمل خامات رئيسية مثل الألبان المجففة، ومواد التعبئة والتغليف، وعلى رأسها عبوات ((التترا باك))، مشيراً إلى أن هذه المكونات تمثل ما بين 54% و70% من إجمالى التكلفة فى بعض الصناعات الغذائية.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار، خلال الفترة الماضية، انعكس بشكل مباشر على تكلفة هذه المدخلات، وهو ما دفع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها لمواكبة الزيادات.

وفيما يتعلق بتأثير أسعار المحروقات، أكد ((شكرى))، أن زيادة تكلفة المواد البترولية كان لها دور إضافى، خاصة فى بند النقل، الذى يمثل ما بين 2% و4% من إجمالى التكلفة، نظراً إلى تعدد مراحل نقل الخامات والمنتجات، بدءاً من المزارع وصولاً إلى المصانع ثم إلى الأسواق.

وأشار إلى أن تكلفة الشحن والتأمين شهدت أيضاً ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن تكلفة شحن الحاوية سعة 20 أو 40 قدماً من الصين قفزت من نحو 2600 دولار إلى ما يقارب 6000 دولار، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة تضغط بشكل كبير على تكلفة الإنتاج.

وأكد“شكرى”، أن هذه العوامل مجتمعة وعلى رأسها سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والشحن هى المحرك الرئيسى وراء موجة الزيادات السعرية التى يشهدها السوق حالياً.

وأكد حسن الفندى، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن الزيادات الأخيرة فى أسعار بعض السلع الغذائية بالسوق المحلى، والتى تراوحت بين 8% و10% مع بداية شهر أبريل، ترجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية المتداخلة، وليس سبباً واحداً بعينه.

أضاف أن أسعار الزيوت عالمياً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً قبل التوترات الجيوسياسية الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الزيادات لا ترتبط بشكل مباشر بالأحداث الجارية، وإنما تعود إلى تحركات سابقة فى الأسواق العالمية. فالألبان، خاصة الألبان الجافة، سجلت أيضاً ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار.

أشار“الفندى”، إلى أن تكلفة الإنتاج تأثرت بعدة عوامل محلية، على رأسها تغيرات سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف النقل والتشغيل.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ضغطت على هوامش ربحية الشركات محليا، لكن بعض العوامل مثل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ساعد على انتعاش صادرات الشركات.

كما لفت إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية نتيجة زيادة ما يُعرف بـ((التأمين ضد مخاطر الحروب)) خاصة على الشحنات العابرة، بما فى ذلك المرتبطة بمنطقة قناة السويس، إذ ارتفعت قيمة التأمين على الحاوية الواحدة لتتراوح بين 2000 و4000 دولار.

أضاف“الفندى”، أن السوق يشهد أيضاً نقصاً نسبياً فى بعض السلع، ما أدى إلى تفعيل آليات العرض والطلب ورفع الأسعار، محذراً من أن بعض المصانع باتت مهددة بسبب صعوبات توفير الخامات.

كما أشار إلى ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف، خاصة المصنوعة من البتروكيماويات، مثل البلاستيك والمواد المرنة المستخدمة فى تغليف المنتجات الغذائية، وهو ما زاد من الأعباء على المنتجين.

وفيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، أوضح ((الفندى)) أن سوق الكاكاو شهد تحسناً ملحوظاً هذا العام، مع تراجع الأسعار بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة وفرة الإنتاج، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على أسعار المنتجات المرتبطة به.

وتابع: ((السوق يمر بمرحلة من التحديات المركبة، تتطلب متابعة دقيقة للتغيرات العالمية والمحلية لضمان استقرار الإمدادات والأسعار)).

وأكد حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الأسواق شهدت موجة زيادات سعرية جديدة مع بداية شهر أبريل، طالت عدداً من السلع الغذائية الإستراتيجية، بمتوسط يتراوح بين 8% و10%.

وأوضح أن الزيادات تختلف من سلعة إلى أخرى ومن قطاع لآخر.. لكن السلع الأساسية كانت الأكثر تأثراً، مشيراً إلى أن قطاع الزيوت كان فى مقدمة القطاعات التى شهدت أولى موجات الارتفاع؛ نظراً إلى اعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد فى هذا المنتج.

وأضاف أن الزيادات امتدت لاحقاً إلى منتجات الألبان، بما فى ذلك الجبن والزبادى، لافتاً إلى أن شركات كبرى فى السوق مثل ((دومتى)) بدأت فى تطبيق زيادات سعرية، تبعتها شركات أخرى فى القطاع.

وأخطرت شركات غذائية مثل أرما للصابون والكيماويات، ودومتى، والمراعى، وبست، وأبوعوف، وإيه إم جروب، وبيبسى كولا مصر، وغيرها من الشركات، التجار بقوائم أسعار جديدة تطبق أول أبريل الحالى.

أشار ((المنوفى)) إلى أن هذه الزيادات لم تصدر بشأنها بيانات رسمية مباشرة من الشركات المنتجة بسبب الزيادات، مؤكداً أن التاجر لا يستفيد من هذه الزيادات، بل يتأثر بها مثل المستهلك، فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار السلع، وهو ما ينعكس بدوره على رأس المال العامل للتجار.

وشدد على أن السوق يمر بحالة من الضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد ومدخلات الإنتاج، خاصة فى السلع الإستراتيجية، ما يدفع إلى تحريك الأسعار بشكل متتابع، داعياً إلى متابعة الأسواق بشكل مستمر لضبط الأسعار والحد من أى ممارسات غير مبررة.