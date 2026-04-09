"جاردينو للمركزات" تستثمر 100 مليون جنيه فى خطوط إنتاج جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة الصعيدى للمركزات (جاردينو)، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه، لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الصادرات، حسبما قال لـ((البورصة))، جمال عريف، رئيس الشركة.

أضاف أن التوسعات الجديدة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية من 25 ألف طن سنوياً إلى 30 ألف طن من مركزات الطماطم، بجانب إضافة منتجات جديدة من الصوصات فى النصف الثانى من العام الحالى.

كشف ((عريف))، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها خلال العام الحالى من 230 مليون جنيه إلى نحو 350 مليون جنيه، بنمو 52%، معرباً عن تفاؤله بتحقيق هذه الزيادة رغم التحديات التى يمر بها القطاع.

وأوضح أن السوق المحلى يشهد نمواً جيداً فى الطلب على المركزات الطبيعية، ويستحوذ على نحو 65% من الإنتاج، لافتاً إلى أن إستراتيجية الشركة ترتكز على تحسين جودة المنتج، وتوسيع خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وتابع: ((نحرص على تنويع المنتجات لتشمل مركزات الصلصة والطماطم والخل والصوصات المختلفة، مع الحفاظ على الجودة، بما يضمن استمرار رضاء المستهلكين، وزيادة الحصة السوقية للشركة)).

وحول التصنيع الزراعى، أوضح ((عريف)) أن الشركة تعتمد بشكل أساسى على إنتاج محلى من الخضراوات، مشيراً إلى أن تطوير سلاسل الإنتاج الزراعى وتحسين أساليب التخزين والمعالجة يسهم بشكل كبير فى خفض تكاليف التصنيع، ويعزز قدرة الشركة على المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية.

أضاف أن الاعتماد على المنتجات المصرية الطازجة يضمن جودة المركزات، ويقلل الفاقد، خاصة مع تطبيق تقنيات حفظ المنتجات الحديثة.

أما عن تأثير الأزمة الإقليمية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، فأشار ((عريف)) إلى أن الحرب رفعت تكلفة الشحن والنولون عالمياً، مؤكداً أن هذه التحديات انعكست على أسعار بعض المواد الخام وعبوات التعبئة، ما دفع الشركة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، والبحث عن بدائل محلية لتخفيف الأثر على أسعار البيع النهائى للمستهلك.

وتابع: ((ارتفاع أسعار النولون والشحن يمثل ضغطاً على كل الشركات، لكننا نسعى لتعويض ذلك من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد فى كل مراحل التصنيع)).

أضاف ((عريف)) أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، بما يواكب أحدث نظم التغليف، ويتيح إنتاج كميات أكبر بكفاءة أعلى، مع مراعاة الحفاظ على معايير الجودة العالية.

وحول فرص التصدير، أشار إلى أن الأسواق الخليجية والأفريقية تعد الأهم حالياً، بينما تستهدف الشركة التوسع فى امريكا الجنوبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن توافر منتجات مصرية عالية الجودة يفتح الباب أمام زيادة الصادرات، رغم التحديات اللوجستية العالمية. مضيفاً: ((نتابع عن كثب أسعار الشحن ونحرص على توقيت إرسال البضائع)).