"جاردينو للمركزات" تستثمر 100 مليون جنيه فى خطوط إنتاج جديدة

"جاردينو للمركزات" تستثمر 100 مليون جنيه فى خطوط إنتاج جديدة
أضاف أن التوسعات الجديدة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية من 25 ألف طن سنوياً إلى 30 ألف طن من مركزات الطماطم، بجانب إضافة منتجات جديدة من الصوصات فى النصف الثانى من العام الحالى.
كشف ((عريف))، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها خلال العام الحالى من 230 مليون جنيه إلى نحو 350 مليون جنيه، بنمو 52%، معرباً عن تفاؤله بتحقيق هذه الزيادة رغم التحديات التى يمر بها القطاع.
وأوضح أن السوق المحلى يشهد نمواً جيداً فى الطلب على المركزات الطبيعية، ويستحوذ على نحو 65% من الإنتاج، لافتاً إلى أن إستراتيجية الشركة ترتكز على تحسين جودة المنتج، وتوسيع خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.
وتابع: ((نحرص على تنويع المنتجات لتشمل مركزات الصلصة والطماطم والخل والصوصات المختلفة، مع الحفاظ على الجودة، بما يضمن استمرار رضاء المستهلكين، وزيادة الحصة السوقية للشركة)).
وحول التصنيع الزراعى، أوضح ((عريف)) أن الشركة تعتمد بشكل أساسى على إنتاج محلى من الخضراوات، مشيراً إلى أن تطوير سلاسل الإنتاج الزراعى وتحسين أساليب التخزين والمعالجة يسهم بشكل كبير فى خفض تكاليف التصنيع، ويعزز قدرة الشركة على المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية.
أضاف أن الاعتماد على المنتجات المصرية الطازجة يضمن جودة المركزات، ويقلل الفاقد، خاصة مع تطبيق تقنيات حفظ المنتجات الحديثة.
أما عن تأثير الأزمة الإقليمية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، فأشار ((عريف)) إلى أن الحرب رفعت تكلفة الشحن والنولون عالمياً، مؤكداً أن هذه التحديات انعكست على أسعار بعض المواد الخام وعبوات التعبئة، ما دفع الشركة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، والبحث عن بدائل محلية لتخفيف الأثر على أسعار البيع النهائى للمستهلك.
وتابع: ((ارتفاع أسعار النولون والشحن يمثل ضغطاً على كل الشركات، لكننا نسعى لتعويض ذلك من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد فى كل مراحل التصنيع)).
أضاف ((عريف)) أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، بما يواكب أحدث نظم التغليف، ويتيح إنتاج كميات أكبر بكفاءة أعلى، مع مراعاة الحفاظ على معايير الجودة العالية.
وحول فرص التصدير، أشار إلى أن الأسواق الخليجية والأفريقية تعد الأهم حالياً، بينما تستهدف الشركة التوسع فى امريكا الجنوبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن توافر منتجات مصرية عالية الجودة يفتح الباب أمام زيادة الصادرات، رغم التحديات اللوجستية العالمية. مضيفاً: ((نتابع عن كثب أسعار الشحن ونحرص على توقيت إرسال البضائع)).
