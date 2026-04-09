"كوفرتينا" تستهدف 15 مليون دولار صادرات بنهاية العام الحالى
أضاف ((سلام))، أن الشركة حققت أداءً جيداً فى الأسواق الخارجية، خاصة فى الدول العربية والأفريقية، العام الماضى، فى حين تركز حالياً على أسواق منها كينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا والسودان، إلى جانب دراسة فرص التوسع فى أسواق أوروبا الشرقية.
وكشف أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنحو 30%، مستفيدة من اتساع الفجوة السعرية بين المنتجات المحلية والمستوردة، وهو ما أتاح فرصة حقيقية للمنتج المصرى لإثبات قدرته على المنافسة من حيث الجودة والسعر.
أوضح ((سلام))، أن الشركة نجحت فى تحقيق نمو قوى مدفوع بزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، فى ظل التغيرات التى يشهدها السوق المصرى، وارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة.
وأضاف أن المستهلك المصرى أصبح أكثر وعياً، ولم يعد يقبل فقط بالسعر الأقل، بل يبحث عن الجودة أيضاً، وهو ما دفع الشركات إلى تطوير منتجاتها بشكل مستمر.
أكد الرئيس التنفيذى لشركة ((كوفرتينا))، أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يشهد نمواً ملحوظاً، مدعوماً بزيادة الطلب وارتفاع معدلات الاستهلاك، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، ما أسهم فى دخول استثمارات جديدة وتوسع الشركات القائمة.
وفيما يتعلق بخطط التوسع، لفت ((سلام)) إلى أن ((كوفرتينا)) مستمرة فى تنفيذ مصنع جديد بالعاشر من رمضان، إلى جانب مصنعها القائم فى مدينة العبور، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى منه باستثمارات 4 ملايين دولار.
وأضاف أن الشركة تتأهب لبدء المرحلة الثانية من التوسعات، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمل على استكمال باقى مراحل المشروع، وفقاً لمتطلبات السوق، وخطط النمو المستقبلية.
أوضح ((سلام))، أن الارتفاع العالمى فى أسعار الكاكاو كان يمثل أحد أبرز الضغوط على الصناعة.. لكن تأثيره كان أكبر على المنتجات المستوردة، فيما تعمل الشركة على تطوير بدائل إنتاجية والاعتماد على البحث والتطوير للحفاظ على جودة المنتج دون تحميل المستهلك زيادات كبيرة.
وأضاف أن الشركة تعتمد على استيراد بعض المواد الخام مثل الكاكاو من أوروبا والألبان من الدنمارك، فى حين يتم توفير مكونات أخرى مثل السكر والزبدة من السوق المحلى، بما يسهم فى تحقيق توازن فى التكاليف.
وأشار إلى أن ((كوفرتينا)) تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 70% و80% فى بعض قطاعات الشوكولاتة والويفر، مدعومة بشبكة توزيع قوية تضم أكثر من 30 وكيلاً على مستوى الجمهورية، إلى جانب التواجد فى كبرى سلاسل التجزئة.
وتابع: ((الصناعة المصرية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة، فى ظل التحولات الاقتصادية الراهنة))، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النمو والتوسع للشركات التى تستثمر فى الجودة والتطوير.
