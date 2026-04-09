"كوفرتينا" تستهدف 15 مليون دولار صادرات بنهاية العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الشركة الشرقية لصناعة الحلويات (كوفرتينا)، تحقيق 15 مليون دولار صادرات خلال 2026، بنمو 20% عن العام الماضى، حسبما قال لـ((البورصة))، أشرف سلام، الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف ((سلام))، أن الشركة حققت أداءً جيداً فى الأسواق الخارجية، خاصة فى الدول العربية والأفريقية، العام الماضى، فى حين تركز حالياً على أسواق منها كينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا والسودان، إلى جانب دراسة فرص التوسع فى أسواق أوروبا الشرقية.

وكشف أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنحو 30%، مستفيدة من اتساع الفجوة السعرية بين المنتجات المحلية والمستوردة، وهو ما أتاح فرصة حقيقية للمنتج المصرى لإثبات قدرته على المنافسة من حيث الجودة والسعر.

أوضح ((سلام))، أن الشركة نجحت فى تحقيق نمو قوى مدفوع بزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، فى ظل التغيرات التى يشهدها السوق المصرى، وارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة.

وأضاف أن المستهلك المصرى أصبح أكثر وعياً، ولم يعد يقبل فقط بالسعر الأقل، بل يبحث عن الجودة أيضاً، وهو ما دفع الشركات إلى تطوير منتجاتها بشكل مستمر.

أكد الرئيس التنفيذى لشركة ((كوفرتينا))، أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يشهد نمواً ملحوظاً، مدعوماً بزيادة الطلب وارتفاع معدلات الاستهلاك، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، ما أسهم فى دخول استثمارات جديدة وتوسع الشركات القائمة.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، لفت ((سلام)) إلى أن ((كوفرتينا)) مستمرة فى تنفيذ مصنع جديد بالعاشر من رمضان، إلى جانب مصنعها القائم فى مدينة العبور، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى منه باستثمارات 4 ملايين دولار.

وأضاف أن الشركة تتأهب لبدء المرحلة الثانية من التوسعات، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمل على استكمال باقى مراحل المشروع، وفقاً لمتطلبات السوق، وخطط النمو المستقبلية.

أوضح ((سلام))، أن الارتفاع العالمى فى أسعار الكاكاو كان يمثل أحد أبرز الضغوط على الصناعة.. لكن تأثيره كان أكبر على المنتجات المستوردة، فيما تعمل الشركة على تطوير بدائل إنتاجية والاعتماد على البحث والتطوير للحفاظ على جودة المنتج دون تحميل المستهلك زيادات كبيرة.

وأضاف أن الشركة تعتمد على استيراد بعض المواد الخام مثل الكاكاو من أوروبا والألبان من الدنمارك، فى حين يتم توفير مكونات أخرى مثل السكر والزبدة من السوق المحلى، بما يسهم فى تحقيق توازن فى التكاليف.

وأشار إلى أن ((كوفرتينا)) تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 70% و80% فى بعض قطاعات الشوكولاتة والويفر، مدعومة بشبكة توزيع قوية تضم أكثر من 30 وكيلاً على مستوى الجمهورية، إلى جانب التواجد فى كبرى سلاسل التجزئة.

وتابع: ((الصناعة المصرية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة، فى ظل التحولات الاقتصادية الراهنة))، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النمو والتوسع للشركات التى تستثمر فى الجودة والتطوير.