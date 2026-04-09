مصر على رادار المستثمرين مجددًا مع بدء هدنة الولايات المتحدة وإيران

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه أنظار مجتمع الأعمال فى مصر إلى تداعيات الهدنة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لتأثيرها على مناخ الاستثمار في المنطقة.

ويرى مستثمرون ، تحدثوا لـ”البورصة”، أن أي تحسن في الاستقرار الجيوسياسي قد يفتح المجال أمام إعادة تنشيط خطط التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة، مع بقاء الحذر قائمًا لحين التأكد من استقرار الأوضاع.

موضوعاتالتضخم السنوي في مصر يقفز إلى 15.2% خلال مارس الماضى المقاولات والعقارات تترقبان أثر الهدنة بين أمريكا وإيران كيف تستجيب القطاعات الاقتصادية فى مصر للهدنة الأمريكية الإيرانية؟

قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الهدنة الأخيرة في المنطقة ستمثل عاملًا إيجابيًا نسبيًا لتحسين مناخ الاستثمار، لكنها لا تزال غير كافية لبناء قرارات استثمارية طويلة الأجل، في ظل استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين تجاه تطورات الأوضاع الجيوسياسية.

وأضاف أن الأسواق عادة ما تتفاعل سريعًا مع إشارات التهدئة، لكن استدامة هذا التحسن تظل مرهونة باستمرار الاستقرار لفترة زمنية كافية تعيد الثقة بشكل كامل.

وأوضح هلال، أن مصر من بين الأسواق المستفيدة من أي تراجع في حدة التوترات، نظرًا لما تتمتع به من قاعدة صناعية وسوق محلي كبير، إلى جانب موقعها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة، مرشحة لجذب استثمارات جديدة حال استقرار الأوضاع، مع اتجاه الشركات لاستئناف تنفيذ خطط التوسع المؤجلة وزيادة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب الخارجي.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المشهد الاستثماري في المنطقة لا يزال يتسم بدرجة من الضبابية، رغم الهدنة الأخيرة، خاصة في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية مثل البترول والخدمات اللوجستية، موضحًا أن هذه الأنشطة تحتاج إلى وقت لاستعادة توازنها، في ظل تأثرها السابق باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أضاف أن الهدنة تمثل إشارة إيجابية للأسواق، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء حالة الحذر لدى المستثمرين، إذ لا تزال قرارات الاستثمار، خاصة الأجنبية، تعتمد على استقرار طويل الأجل وليست مجرد تهدئة مؤقتة.

أشار هنو، إلى أن السوق المصري يتمتع بميزة نسبية، تتمثل في انخفاض مستوى المخاطر مقارنة ببعض دول المنطقة، وهو ما قد يدفع المستثمرين لإعادة تقييم فرصهم داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركات المصرية، التي تبنت خلال فترة التوتر سياسات تحفظية، قد تبدأ تدريجيًا في إعادة تفعيل خططها التوسعية، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو ضخ استثمارات جديدة، خاصة مع تحسن مؤشرات التجارة الإقليمية وعودة حركة الشحن إلى قدر من الانتظام.

وتابع:“القطاعات الصناعية، لا سيما التصديرية، تقف على رأس المستفيدين من أي تحسن في الأوضاع، في ظل زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية وسعي الشركات العالمية لتنويع مصادر التوريد بعيدًا عن مناطق التوتر”.

وهذه العوامل قد تفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة في قطاعات مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية، والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية واضحة.

كما أن استقرار أسعار الطاقة نسبيًا، حال استمرار الهدنة، قد يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، ويدعم خطط التوسع الصناعي.

وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن استمرار الهدنة في المنطقة من شأنه أن يسهم في تهدئة الأوضاع الاقتصادية بشكل تدريجي، متوقعًا عودة المؤشرات إلى مستويات ما قبل التصعيد، خاصة فيما يتعلق بأسعار البترول وسعر الدولار، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويعزز حالة الطمأنينة لدى المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين.

أضاف أن الحرب دفعت بعض المستثمرين، خاصة في منطقة الخليج، إلى إعادة تقييم وجهاتهم الاستثمارية في ظل تزايد المخاطر، مشيرًا إلى أن مصر قد تمثل ملاذًا أكثر استقرارًا نسبيًا في هذه المرحلة، بما يتيح فرصة لجذب تدفقات استثمارية جديدة، في حال استمر الهدوء واستقرت الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من التماسك خلال فترات التوترات الإقليمية، بفضل تنوع قاعدته الإنتاجية.. إلا أن استمرار تلك التوترات كان يفرض ضغوطًا على قرارات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالتوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن أي تهدئة في الأوضاع الجيوسياسية تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة في الأسواق، وهو ما قد ينعكس في صورة زيادة تدريجية في تدفقات الاستثمار، سواء المباشر أو غير المباشر، مشيرًا إلى أن المستثمرين عادة ما يفضلون البيئات التي تتسم بالاستقرار وقابلية التنبؤ.

وأوضح عيسى، أن مصر قد تستفيد من هذه التطورات في تعزيز موقعها كوجهة استثمارية في المنطقة، خاصة في ظل سعي العديد من الشركات لإعادة توزيع استثماراتها جغرافيًا لتقليل المخاطر.

وأشار إلى أن قطاعات مثل الصناعة والسياحة قد تكون من أبرز المستفيدين من تحسن المناخ الإقليمي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز واضحة، لضمان جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي قد تبحث عن أسواق بديلة أكثر استقرارًا.

وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن اتفاق الهدنة يمثل إشارة إيجابية لتحسن مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا عودة الأوضاع تدريجيًا إلى طبيعتها.

أضاف أن مصر ستظل من الدول الجاذبة للاستثمار، خاصة في ظل الاستقرار النسبي الذي توفره مقارنة بالعديد من دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الهدنة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تدفقات رؤوس الأموال.

وأوضح أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة القطاعات المستفيدة، مع توقعات بزيادة حركة السياحة العربية، في ظل توجه مصر لاستضافة العرب.

أشار إبراهيم، إلى أن قطاع التصدير سيشهد انتعاشًا ملحوظًا، خاصة تجاه أوروبا التي عانت من اضطرابات سلاسل الإمداد خلال فترة الحرب، ما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية، لا سيما في الصناعات الغذائية والأسمدة وبعض الصناعات الهندسية.

ولفت إلى وجود طلب متزايد مرتقب على مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك، مدفوعًا بجهود إعادة إعمار الدول المتضررة، وهو ما يمثل فرصة إضافية لدعم الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن نظرة المستثمرين لاتفاق الهدنة لا تزال حذرة، إذ ينظر إليها كخطوة إيجابية لكنها غير كافية بمفردها لتحفيز قرارات استثمارية جديدة في الوقت الحالي.

وأوضح أن المستثمرين يتعاملون مع الهدنة باعتبارها فترة مؤقتة لتهدئة الأوضاع وإعادة تقييم المشهد، وليس دليلاً قاطعًا على استقرار طويل الأمد، مشيرًا إلى أن تحريك الاستثمارات يظل مرهونًا بمدى استدامة التهدئة وعودة مؤشرات الاستقرار بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة وحركة الملاحة.

أضاف يوسف أن حالة الترقب تسيطر على قرارات المستثمرين حاليًا، إذ يفضل بعضهم تأجيل التوسعات أو ضخ استثمارات جديدة لحين اتضاح الرؤية، لافتًا إلى أن أي تحسن فعلي في مناخ الاستثمار سيعتمد على استمرار الهدنة وتحولها إلى استقرار دائم، وليس مجرد توقف مؤقت للتوترات.

وتابع:“رغم امتلاك مصر مقومات قوية وتنوعًا في الفرص الاستثمارية، فإن جذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة يظل مرتبطًا بعوامل إقليمية أوسع”، مؤكدًا أن المستثمرين لن يُقدموا على قرارات كبيرة داخل منطقة لا تزال تواجه قدرًا من عدم اليقين.