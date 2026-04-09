%20 انخفاضًا مرتقبًا فى تكلفة إنتاج الأدوية خلال 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت شركات نشطة في قطاع الأدوية والمكملات الغذائية، تعافيا تدريجيًا، عقب إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وربطت قيادات الشركات الذين التقتهم“البورصة”، تفاؤلهم بالتحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أمس، بجانب التراجع النسبي المرتقب في تكاليف الشحن والتأمين، وهي العوامل التي طالما شكلت ضغوطًا كبيرة على الشركات خلال الفترة الماضية.

قال محمد صبيح المطيري، رئيس مجلس إدارة شركة“دواء إيجيبت”، إن وقف إطلاق النار بدأ يُحدث تأثيرًا سريعًا وملموسًا على القطاع، إذ عادت بعض الشركات الموردة إلى طرح الخامات بعد فترة من التوقف بسبب حالة عدم اليقين التي صاحبت الحرب.

وأوضح أن تحسن سعر صرف الجنيه، حتى وإن كان محدودًا، ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الإنتاج، نظرًا لاعتماد المصانع المحلية على استيراد نسبة كبيرة من المواد الخام.

وأشار المطيري، إلى أن انخفاض الدولار يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية على الشركات، وهو ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن تداعيات الحرب أدت إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الإنتاج، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 20%، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الشحن والتأمين، متوقعًا أن تبدأ هذه الزيادات في التراجع تدريجيًا خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع عودة الاستقرار للأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح المطيري أن التأثير كان محدودًا نسبيًا، واقتصر على المنتجات التي تعتمد على مدخلات مستوردة من دول الخليج، مثل بعض أنواع البلاستيك، بينما ظلت باقي خطوط الإنتاج أقل تأثرًا.

من جانبه، أكد مايكل ونيس، مدير عام شركة“باير” للأدوية، أن تأثير الهدنة كان فوريًا، حيث شهدت السوق تحسنًا في قيمة الجنيه بنحو جنيه ونصف أمام الدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قدرة الشركات على الاستيراد ويخفف الضغوط التمويلية.

وأشار إلى أن تكاليف التأمين على الشحنات، التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال فترة الحرب نتيجة زيادة المخاطر، مرشحة للتراجع مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وهو ما سينعكس بدوره على انخفاض إجمالي تكاليف الشحن، وبالتالي دعم استقرار سوق الدواء.

وأوضح أن السوق المحلي لم يشهد نقصًا حادًا في الأدوية خلال الأزمة، بفضل توجه الشركات نحو تكوين مخزون استراتيجي من الخامات والمنتجات النهائية، تحسبًا لأى اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

وقال مصطفى السيد عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات“كوين فارم”، إن التوترات الجيوسياسية الأخيرة كان لها تأثير مباشر وقوي على صناعة الدواء، خاصة في ظل اعتمادها على استيراد نحو 95% من المواد الخام، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

أضاف أن فترة الحرب شهدت اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، مع توقف بعض الموردين مؤقتًا عن التوريد لحين إعادة تسعير المنتجات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الخامات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنسب تراوحت بين 20% و40%.

وأشار إلى أن هذه التطورات أدت إلى اختلال واضح في التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، خاصة في ظل خضوع الأدوية لنظام التسعير الجبري، ما دفع بعض الشركات إلى وقف إنتاج عدد من المستحضرات التي لم تعد مجدية اقتصاديًا.

وحذر عوض، من أن استمرار هذه الفجوة دون تدخل لمعالجة اختلالات التسعير قد يؤدي إلى نقص في بعض الأدوية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على استدامة الإنتاج وضمان توافر المستحضرات الحيوية في السوق.

وتابع:“الهدنة الحالية تمثل فرصة لاستعادة انتظام سلاسل الإمداد، مع عودة الموردين إلى نشاطهم الطبيعي، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط على الشركات تدريجيًا، وإعادة التوازن إلى السوق”.

وأوضح علي يحيى، المدير العام لشركة“جمجوم فارما”، أن الهدنة أسهمت في استقرار سعر الدولار وتحسن تدفقات الإمدادات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في تكاليف الشحن والتأمين والطيران، وهي عناصر رئيسية تدخل في حساب تكلفة صناعة الدواء.

أضاف أن انعكاس هذه العوامل الإيجابية سيؤدي إلى تراجع تدريجي في الأسعار، خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مع تحسن توافر الخامات واستقرار الأسواق العالمية.

وقال محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمكملات الغذائية، إن القطاع تأثر بشكل كبير خلال فترة التوترات، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 30%، نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد، في حين تراجعت المبيعات بنسبة وصلت إلى 70%، مقارنة بالعام السابق، نتيجة الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية.

وأوضح أن الهدنة من شأنها أن تسهم في تقليل الضغوط السعرية تدريجيًا، إلى جانب تحفيز الطلب، مع تحسن توافر الخامات وعودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد.

من جانبه، أكد بنيامين غطاس، رئيس مجلس إدارة شركة“BMS فارما”، أن القطاع يتجه نحو مرحلة من التعافي التدريجي، مع توقعات بانخفاض تكلفة الخامات، إلى جانب تراجع تكاليف الشحن والتأمين التي كانت قد ارتفعت بنحو 15% خلال فترة الحرب.

وأضاف أن توافر المواد الخام سيشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مع سهولة إجراءات التوريد مقارنة بالفترة السابقة، التي شهدت تحديات لوجستية وضغوطًا تمويلية، خاصة مع اتجاه بعض الموردين إلى تقليص التعاملات الآجلة.

وأشار غطاس، إلى أن مصر أثبتت خلال الأزمة قدرتها على الحفاظ على استقرار السوق، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة في ظل اتجاه بعض الأسواق، لا سيما الخليجية، إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.

وفي السياق ذاته، توقع مسئول بارز بإحدى شركات الأدوية ـ فضل عدم نشر اسمه ـ أن تشهد تكلفة المواد الخام تراجعًا قد يصل إلى 50%، مع استئناف الموردين نشاطهم وعودة الاعتماد على الشحن البحري بدلًا من الشحن الجوي، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط التشغيلية على الشركات.

وأشار إلى أن الحرب أثرت على حركة التصدير، خاصة إلى أسواق مثل اليمن والعراق، إلا أن المؤشرات الحالية تدعم استئناف التصدير تدريجيًا، إلى جانب تحسن فرص النفاذ إلى أسواق الخليج.

كما لفت إلى أن نقص بعض خامات أدوية الأمراض المزمنة خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع توافر عدد من الأصناف في السوق، متوقعًا عودتها تدريجيًا بالتزامن مع استقرار الإمدادات وانخفاض التكاليف.

و قال أحمد فزارة، الرئيس التنفيذي لشركة“دوايا”، إن مبيعات الشركة تراجعت بنحو 10% خلال فترة الحرب، نتيجة الضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلا أن السوق بدأ بالفعل في التعافي.

أضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنًا في حجم المبيعات، مدعومًا باستقرار الإمدادات وتراجع التكاليف، رغم استمرار الاعتماد على استيراد نسبة كبيرة من الخامات، تصل إلى نحو 90%، وهو ما يظل تحديًا رئيسيًا أمام الصناعة.