المقاولات والعقارات تترقبان أثر الهدنة بين أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب قطاعا المقاولات والتطوير العقاري في مصر انعكاسات الهدنة بين أمريكا وإيران، التي بدأت فجر أمس الأربعاء، وسط توقعات بعدم حدوث تأثيرات فورية على السوق.

قال خبراء لـ”البورصة”، إن الفترة المقبلة ستتسم بالتعافي الحذر والترقب، لحين اتضاح مسار الأوضاع السياسية واستقرارها، خاصة مع استمرار الضغوط على تكاليف التنفيذ ومواد البناء.

وبدأت تظهر تحركات جديدة في الطلب، مدفوعة بزيادة اهتمام المصريين العاملين بالخارج بالاستثمار العقاري داخل السوق المحلي، تحسبًا لأي تصعيد جديد محتمل.

قال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن وقف العمليات العسكرية يعد تطورًا إيجابيًا، خاصة على المستوى الإنساني، إلا أن انعكاساته الاقتصادية على قطاع المقاولات لن تكون سريعة.

أضاف أن الهدنة الحالية تظل مؤقتة، ويتوقف تأثيرها الحقيقي على مدى استمرارية وقف القتال وتحوله إلى استقرار دائم في المنطقة، لافتًا إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاعات حيوية مثل البتروكيماويات سيكون لها تأثير طويل الأمد على تكاليف الإنتاج ومواد البناء.

أكد يوسف أن الأسعار التي ارتفعت خلال فترة الحرب لن تعود إلى مستوياتها السابقة، مشيرًا إلى أن الأسواق عادة ما تستقر عند مستويات مرتفعة حتى حال تحسن الظروف.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات لم يتوقف خلال فترة الحرب، سواء داخل السوق المحلي أو في دول الخليج، موضحًا أن الشركات التي تمتلك تعاقدات خارجية استمرت في تنفيذ مشروعاتها بشكل طبيعي، مع وجود بعض التحديات التشغيلية، دون الوصول إلى مرحلة التوقف الكامل.

أما المرحلة المقبلة، فستكون مرحلة تعافٍ وترقب، إذ تنتظر الشركات وضوح الرؤية بشأن استقرار الأوضاع السياسية، خاصة في منطقة الخليج التي تعد سوقًا مهمًا للمقاولين المصريين.

وفيما يتعلق بسوق المواد الخام، أوضح يوسف أن التحدي الأكبر لا يكمن في استيراد المعدات، بل في الخامات الأساسية التي تأثرت بشكل مباشر بالأحداث، مثل الألومنيوم ومشتقات البتروكيماويات، وهو ما يضغط على تكلفة تنفيذ المشروعات.

أضاف أن شركات المقاولات لا تميل إلى تخزين الخامات، بل تعتمد على الشراء وفقًا لاحتياجات التنفيذ الفعلية، في ظل الضغوط المالية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الشركات لا تزال في مرحلة التعافي من أزمات متتالية.

وأشار إلى وجود مطالبات متزايدة من جانب شركات المقاولات بضرورة تفعيل قانون التعويضات وصرف فروق الأسعار، لمواجهة الزيادات الكبيرة في تكلفة التنفيذ، خاصة للمشروعات التي تم التعاقد عليها قبل موجات التضخم الأخيرة.

أضاف أن استقرار السوق يتطلب حزمة من الإجراءات الداعمة، إلى جانب وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية، بما يضمن استدامة النشاط داخل قطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

وتوقع محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، ألا يكون للهدنة بين إيران والولايات المتحدة تأثير مباشر أو فوري على قطاع المقاولات، في ظل استمرار العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.

أضاف أن الأسعار ترتبط بشكل أساسي بتكلفة الطاقة، التي لا تزال عند مستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن أي تراجع في أسعار الطاقة لن ينعكس على السوق بشكل فوري، نظرًا لاعتماد الشركات على تعاقدات مسبقة تمتد عدة أشهر.

وأوضح لقمة أن نحو 90% من تكلفة مواد البناء تذهب لبند الطاقة، بجانب تأثر الخامات البتروكيماوية مثل البلاستيك ومواد الـ”PVC”، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة فرض ما يعرف بـ”رسوم الحرب”، وهو ما انعكس على أسعار المواد المستوردة، خاصة في قطاع الإلكتروميكانيكال.

وتابع:“أي انخفاض محتمل في الأسعار يتطلب توافر عدة عوامل، من بينها تراجع أسعار الطاقة، وإلغاء رسوم الشحن المرتبطة بالحرب، واستقرار سلاسل الإمداد”، مؤكدًا أن السوق قد يحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لبدء استيعاب هذه المتغيرات.

قال لقمة إن السوق المحلي قد يشهد نوعًا من الاستقرار التدريجي حال انتظام حركة الاستيراد، خاصة أن بعض التجار رفعوا الأسعار خلال الفترة الماضية تحسبًا لنقص المعروض، متوقعًا أن تعود حركة البيع بشكل أكثر سلاسة مع وضوح الرؤية.

وأوضح أن استمرار وقف إطلاق النار قد يدفع نحو زيادة النشاط الإنشائي في منطقة الخليج، في ظل الحاجة إلى إعادة إعمار ما تضرر جراء الحرب، وهو ما قد يفتح فرصًا جديدة أمام شركات المقاولات.

أكد لقمة أن القطاع يترقب تطورات الأوضاع السياسية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع سيكون العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الأسعار وحجم الأعمال داخل السوقين المحلي والإقليمي.

واعتبر هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، الحديث عن تأثير الهدنة بين إيران والولايات المتحدة على قطاع التطوير العقاري أمرًا سابقًا لأوانه، ولا يمكن حسمه في الوقت الحالي، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد العالمي.

وأوضح أن الأسواق، خاصة المرتبطة بمدخلات الطاقة ومواد البناء، تحتاج فترة زمنية لقياس ردود الفعل الحقيقية بعد أي تطورات سياسية أو عسكرية، مشيرًا إلى أن التغيرات المتسارعة تجعل من الصعب إصدار توقعات دقيقة في الوقت الراهن.

أضاف شكري أن تقييم انعكاسات الهدنة على أسعار العقارات أو تكاليف التنفيذ يتوقف على ما إذا كانت هذه الهدنة ستتحول إلى اتفاق دائم يحقق الاستقرار، أم أنها مجرد فترة مؤقتة قد تعقبها موجة جديدة من التوترات.

وأكد أن الشركات تترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق شامل ومستقر، يمكن حينها الحديث بشكل أوضح عن التأثيرات المحتملة على السوق العقاري.

وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، إن تأثير الهدنة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة على القطاع العقاري لا يزال غير واضح، في ظل استمرار التوترات العسكرية وتضارب التطورات.

وأوضح أن المشهد الحالي يتسم بحالة من الضبابية، ما يجعل من الصعب تقييم أي انعكاسات حقيقية على السوق، خاصة مع استمرار بعض العمليات العسكرية رغم الإعلان عن الهدنة، وهو ما يحد من قدرة السوق على استيعاب أي تغييرات فورية.

وأشار صقر إلى أن أحد التأثيرات الملحوظة حاليًا يتمثل في زيادة استفسارات المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، بشأن شراء وحدات سكنية داخل مصر، لافتًا إلى أن هذه الشريحة بدأت تعيد التفكير في قراراتها الاستثمارية تحسبًا لأي تصعيد محتمل قد يدفعها للعودة إلى البلاد.

وأضاف أن هذا التوجه قد يسهم في زيادة وتيرة المبيعات خلال الفترة الحالية، خاصة للوحدات الجاهزة أو القريبة من التسليم، إلا أنه وصف هذه الزيادة بأنها مؤقتة وليست مؤشرًا على نمو حقيقي ومستدام في الطلب.

وتابع:“هذه الطفرة المؤقتة قد تنعكس سلبًا على المدى المتوسط، في حال عودة عدد من المصريين من الخارج، ما قد يؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية من التحويلات بالعملة الأجنبية، والتي تعد أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري”.