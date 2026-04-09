خسائر الاقتصاد تضغط على السياسيين لمنع استئناف حرب إيران

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محللون سياسيون، أن هدنة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قد تعتبر بداية حقيقية لفتح باب المفاوضات ووقف الحرب بشكل مستدام، بما يحقق الاستفادة القصوى للولايات المتحدة، مؤكدين أن تداعيات الحرب الاقتصادية على أمريكا تعد أبرز دوافع تلك الهدنة وتهدئة الأزمة الجيوسياسية.

قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وقف إطلاق النار يرجع إلى عوامل عدة وفقا للرؤية الأمريكية، أهمها هي الآثار الاقتصادية المدمرة في المنطقة والعالم أجمع، وتأثر البورصات الأمريكية باستمرار الحرب.

أضاف أن المخاطر والأضرار المباشرة التي تعرض لها حلفاء أمريكا، وتوقف السياحة مع تعطل إمدادات الطاقة وتحول الشرق الأوسط لمنطقة غير آمنة، عكس سلبياته الحادة والقوية على الاقتصاد العالمي، ما حتم على أمريكا خلق مجال للمفاوضات مع الطرف الإيراني.

ولفت حسن، إلى أن تهديدات إيران لأمريكا بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة العربية والهجمات على حلفائها، رداً على أي هجمات محتملة على منشآتها النووية أو بنيتها التحتية، أثارت التخوفات لدى أمريكا بأن تصبح الحرب ممتدة واشتداد التداعيات الاقتصادية.

كما أن إعلان معظم دول حلف الناتو، وعلى رأسها بريطانيا رفضها الانخراط في الحرب الدائرة ضد إيران، وضع واشنطن في مواجهة منفردة.

أضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن مستعدًا لاستمرار الأزمة، مفضلًا الدخول الجاد في مفاوضات هذه المرة، لتحقيق تطلعات أمريكا الاقتصادية في إيران، على رأسها ضخ استثمارات في الدولة المعادية وأن تصبح شركات البترول الأمريكية هي من تتولى أمر البنية الأساسية هناك، فضلًا عن نيتها في فتح السوق الإيراني أمام المنتجات الأمريكية، ما يعزز مكاسبها المالية.

وأشار حسن إلى أن المفاوضات بين أمريكا وإيران لن تبدأ من العدم، لافتًا إلى أنها تعد استكمالًا لمفاوضات سابقة تمت في جنيف في 2015.

وشهد عام 2015 مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة وإيران، أبرزها مفاوضات“لوزان”، بهدف التوصل لتسوية شاملة للبرنامج النووي الإيراني، حيث التزمت إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق آنذاك.

وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الهدنة تعتبر مرحلة إما أن تقود لإعادة التموضع من جديد لأطراف الحرب، أو لتحقيق مفاوضات حقيقية تنهي الحرب بشكل دائم.

وأكد أن تأثر الاقتصاد العالمي لعب دورًا مهمًا في إعلان الهدنة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتدهور أسواق المال وتأثر سلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز، مع وجود اتجاه لإغلاق مضيق باب المندب، ما يطيح باقتصادات الدول دون استثناءات.

وأشار إلى أن مصر ظهرت كوسيط قوي للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من خلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما أن رفض الدول الكبرى، المشاركة بالحرب، وضع أمريكا في مأزق بأن تصبح منفردة.

وأكد بكري، أن أمريكا من مصلحتها إنهاء الحرب والتوصل لاتفاق أمني، لضمان انحسار تداعيات الحرب الاقتصادية بعد أن تعرضت أمريكا لخسائر مادية هائلة، فضلًا عن تراجع إنتاج ومعروض النفط واختلال توازن الأسواق العالمية.