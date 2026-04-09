شركات الملاحة تؤجل العودة الكاملة للممرات المائية رغم الهدنة بين أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت ملامح حركة الأسواق الملاحية تعود تدريجياً إلى الممرات المائية والشرايين الملاحية التي عطلتها نيران الحرب، خاصة أن عودة حركة الملاحة لا تمثل مجرد استئناف لرحلات السفن، بل هي إعلان رسمي عن دوران عجلة الاقتصاد من جديد، وخطوة جوهرية نحو تأمين سلاسل الإمداد العالمية التي عانت من الجمود والتوتر طوال فترة النزاع.

قال عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس النواب، إن اتفاقية إعلان وقف الحرب بين أمريكا وإيران لمدة أسبوعين تعد طوق النجاة وبارقة الأمل للقطاع اللوجستي والخطوط والتوكيلات الملاحية، فى ظل الانكماش الاقتصادي الذي القى بظلاله على الأسواق الملاحية.

وأضاف أن الحرب الإيرانية آثارت المخاوف وانعكست على حركة الملاحة بقناة السويس خاصة أن المؤشرات كانت تفيد بتراجع حركة الملاحة في القناة بنسبة 50% بسبب زيادة المخاطر الأمنية وقيام شركات التأمين بزيادة تكلفة تغطية مخاطر عبور السفن

وأوضح اللمعي، أن عودة حركة العبور عبر قناة السويس، تتطلب وقتا كي تعود الملاحة إلى طبيعتها، لأن مجموعات الشحن الدولية التي حولت سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح ستكون قد أبرمت عقوداً للعبور من المسار البديل وستحتاج وقتاً لإنهائها وتعديل الجداول الزمنية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر وباب انطلاقة جديدة للمتعاملين بالقطاع اللوجستي، خاصة أن هذه الأزمة طالت الجميع فى أسعار نوالين الشحن وتكاليف التشغيل ورسوم التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب، مما كانت تشكل عبئا كبيرا على المستثمرين.

وقالت مصادر بالخط الملاحي التايواني ايفرجرين، إن الشركة تدرس العودة لمنطقة الشرق الأوسط بعد إعلان الهدنة المؤقتة لمدة أسبوعين، خاصة أن الشركة قررت عقب اندلاع الحرب تحويل وجهتها نحو أوروبا فقط لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة.

وأضافت أنه حال استمرار الاتفاق بوقف الحرب وإعلان مبادئ عامة وواضحة للجميع بالانتهاء الفعلي للحرب سيبدأ الخط فى العودة الفعلية الشهر المقبل لاستئناف رحلات نقل البضائع، وبدء إبرام تعاقدات جديدة واتفاقيات مع الشركات الملاحية والمستوردين من جديد.

وفى سياق متصل، أشارت مصادر بالخط الملاحى السويسرى ((إم إس سي)) إلى أن الشركة لم تتطرق إلى مضيق هرمز أثناء الأزمة لعدم امتلاكها ناقلات نفط، ولكن الشركة تنتظر فتح مضيق باب المندب لاستئناف الرحلات مرة أخرى ونقل البضائع العامة والحاويات.

وأكدت المصادر، أن الاستقرار الكامل ووقف الحرب بشكل نهائى هو العامل الحاسم لعودة أسطول الشركة خاصة أن الاتفاقيات الأولية لن تمنع استهداف السفن التجارية حال تغير الأوضاع أو تصاعد الأحداث الجيوسياسية مشددة على أن الخط الملاحى لن يغامر بالتواجد فى منطقة تشكل خطورة على أسطوله البحري.

وأوضحت أن“إم إس سي” ينتظر مؤشرات أولية للعودة الفورية تتمثل فى عبور المعونات، واستمرار التبادل التجارى بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلى جانب إعلان شركات التأمين عن خفض رسوم التأمين على السفن باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تقييم استقرار الأوضاع من خلال سياسات التسعير.