تراجع أسعار الذهب قبيل صدور مقياس التضخم المفضل للفيدرالي

تراجع أسعار الذهب قبيل صدور مقياس التضخم المفضل للفيدرالي
وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.65% أو 31.90 دولار عند 4745.30 دولار للأوقية.
وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 4719.65 دولار للأوقية، انخفض نظيره للفضة بنحو 0.15% عند 74 دولارًا للأوقية.
بينما لم يتغير مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- تقريبًا ليتداول عند 99.09 نقطة.
كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.7% عند 74.04 دولار للأوقية، وهبطت الأسعار الفورية للبلاتين بنحو 0.95% عند 2014.12 دولار، بينما ارتفعت نظيرتها للبلاديوم 0.2% عند 1562.28 دولار.
وتتجه الأنظار نحو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي خلال شهر فبراير، والمقرر صدور بياناته اليوم، قبل إعلان التغير في أسعار المستهلكين خلال شهر مارس غداً الجمعة، بعد أن أظهر محضر اجتماع مارس أن صناع السياسة قد يحتاجون لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.
