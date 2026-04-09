تراجع أسعار الذهب قبيل صدور مقياس التضخم المفضل للفيدرالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ساد الحذر بين المستثمرين تجاه تطورات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد توفر إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.65% أو 31.90 دولار عند 4745.30 دولار للأوقية.

وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 4719.65 دولار للأوقية، انخفض نظيره للفضة بنحو 0.15% عند 74 دولارًا للأوقية.

بينما لم يتغير مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- تقريبًا ليتداول عند 99.09 نقطة.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.7% عند 74.04 دولار للأوقية، وهبطت الأسعار الفورية للبلاتين بنحو 0.95% عند 2014.12 دولار، بينما ارتفعت نظيرتها للبلاديوم 0.2% عند 1562.28 دولار.

وتتجه الأنظار نحو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي خلال شهر فبراير، والمقرر صدور بياناته اليوم، قبل إعلان التغير في أسعار المستهلكين خلال شهر مارس غداً الجمعة، بعد أن أظهر محضر اجتماع مارس أن صناع السياسة قد يحتاجون لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.

