جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد الهدنة

2026-04-09 04:06:12
(MENAFN- Al-Borsa News) خفض“جولدمان ساكس” توقعاته لأسعار النفط للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وفي مذكرة نشرت مساء أمس الأربعاء، توقع البنك الأمريكي وصول سعر خام برنت إلى 90 دولارًا في الربع الثاني بانخفاض عن تقديره السابق البالغ 99 دولارًا، كما خفض توقعه لسعر الخام الأمريكي إلى 87 دولارًا من 91 دولارًا.

وأرجع البنك ذلك القرار إلى انخفاض علاوة المخاطر في العقود الآجلة، والزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

ومع ذلك أبقى البنك على توقعاته للربع الثالث لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط عند 82 دولارًا للبرميل و77 دولارًا على الترتيب، كما يتوقع وصول الأسعار إلى 80 دولارًا و75 دولارًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

وأفاد البنك بأن المخاطر التي تهدد توقعاته السعرية لا تزال تميل نحو الارتفاع، مما يعكس احتمالية حدوث اضطرابات طويلة الأمد وخسائر متواصلة في إنتاج النفط الخام.

