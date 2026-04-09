جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد الهدنة

جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد الهدنة
وفي مذكرة نشرت مساء أمس الأربعاء، توقع البنك الأمريكي وصول سعر خام برنت إلى 90 دولارًا في الربع الثاني بانخفاض عن تقديره السابق البالغ 99 دولارًا، كما خفض توقعه لسعر الخام الأمريكي إلى 87 دولارًا من 91 دولارًا.
وأرجع البنك ذلك القرار إلى انخفاض علاوة المخاطر في العقود الآجلة، والزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.
ومع ذلك أبقى البنك على توقعاته للربع الثالث لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط عند 82 دولارًا للبرميل و77 دولارًا على الترتيب، كما يتوقع وصول الأسعار إلى 80 دولارًا و75 دولارًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.
وأفاد البنك بأن المخاطر التي تهدد توقعاته السعرية لا تزال تميل نحو الارتفاع، مما يعكس احتمالية حدوث اضطرابات طويلة الأمد وخسائر متواصلة في إنتاج النفط الخام.المصدر:
