التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 15.2% خلال مارس الماضى

التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 15.2% خلال مارس الماضى
وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، أن معدل التضخم الشهري في مارس ارتفع بنسبة 3.3% مقابل 2.7% فبراير 2026.
وكانت وكالة رويترز، أظهرت في استطلاع رأى قبل يومين، أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.7% في مارس من 13.4% في فبراير.
وعزت الوكالة الزيادات في معدلات التضخم إلى استمرار تداعيات الحرب على إيران، وانعكاسها على أسعار الطاقة والغذاء.
