  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 15.2% خلال مارس الماضى

2026-04-09 04:06:12
(MENAFN- Al-Borsa News) قفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.2% في شهر مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، أن معدل التضخم الشهري في مارس ارتفع بنسبة 3.3% مقابل 2.7% فبراير 2026.

موضوعات متعلقة خسائر الاقتصاد تضغط على السياسيين لمنع استئناف حرب إيران المقاولات والعقارات تترقبان أثر الهدنة بين أمريكا وإيران كيف تستجيب القطاعات الاقتصادية فى مصر للهدنة الأمريكية الإيرانية؟

وكانت وكالة رويترز، أظهرت في استطلاع رأى قبل يومين، أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.7% في مارس من 13.4% في فبراير.

وعزت الوكالة الزيادات في معدلات التضخم إلى استمرار تداعيات ‌الحرب على إيران، وانعكاسها على أسعار الطاقة والغذاء.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث