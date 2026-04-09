التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 15.2% خلال مارس الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.2% في شهر مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، أن معدل التضخم الشهري في مارس ارتفع بنسبة 3.3% مقابل 2.7% فبراير 2026.

وكانت وكالة رويترز، أظهرت في استطلاع رأى قبل يومين، أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.7% في مارس من 13.4% في فبراير.

وعزت الوكالة الزيادات في معدلات التضخم إلى استمرار تداعيات ‌الحرب على إيران، وانعكاسها على أسعار الطاقة والغذاء.