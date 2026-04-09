المركزي الهندي يثبت الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) أبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، في إطار تقييمه لتداعيات حرب الشرق الأوسط على أسرع الاقتصادات الكبرى نمًا في العالم.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي أن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو السعر الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 5,25 بالمئة بعد تصويت بالاجماع للجنة مكونة من ستة أعضاء.

موضوعاتأزمة الوقود في بنجلاديش تهدد أمنها الغذائي إس آند بي تخفض نظرة الفلبين إلى مستقرة بفعل حرب إيران ارتفاع خام برنت بأكثر من 2% في ظل عدم اليقين بشأن الهدنة

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن القيود الأخيرة التي فرضها البنك على سوق العملات بهدف كبح المضاربات ضد الروبية هي قيود مؤقتة ولن تستمر إلى الأبد.

وأوضح مالهوترا أن مراكز المراجحة كانت تتزايد بين الأسواق الخارجية والمحلية مع نهاية شهر مارس، مشيراً إلى أن هذه الروابط تُعد مهمة لاكتشاف الأسعار بكفاءة في الظروف الطبيعية، إلا أن التقلبات المفرطة والتراكم السريع للمراكز قد يؤديان إلى زعزعة الاستقرار.

يذكر أن مراكز المراجحة (Arbitrage Positions) هي صفقات مالية يقوم بها المستثمر أو البنك للاستفادة من فروق الأسعار لنفس الأصل بين سوقين أو أكثر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أعقب مراجعة السياسة النقدية الأربعاء، والتي أبقى خلالها البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%:“من الواضح أن هذه الإجراءات لن تبقى قائمة إلى الأبد”.

وتُعد هذه التصريحات الأولى من البنك المركزي منذ فرضه سقفاً بقيمة 100 مليون دولار على مراكز البنوك في سوق العملات المحلية، ومنعها من تقديم عقود الآجل غير القابلة للتسليم، وهي الأداة الأكثر استخداماً لتداول الروبية في الأسواق الخارجية.

وساهمت هذه الإجراءات في استقرار الروبية بعد أن تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض متجاوزة 95 مقابل الدولار في أواخر مارس.

وتعافت العملة بأكثر من 2% منذ الإعلان عن أولى هذه التدابير في 27 مارس، وارتفعت بنسبة 0.5% إلى 92.54 مقابل الدولار الأربعاء، مدعومة بمكاسب العملات الآسيوية الأخرى في ظل هدنة مؤقتة في الحرب الإيرانية.

ومع ذلك، أدت الإجراءات التنظيمية إلى اضطرابات في الأسواق، حيث ارتفعت تكاليف التحوط في السوق المحلية إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وقفزت التقلبات الضمنية لزوج الدولار/الروبية إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

كما تكبدت البنوك خسائر، إذ قدّرت شركة“جيفريز” خسائر النظام المصرفي بنحو 50 مليار روبية، بحسب وكالة بلومبرج نيوز.

من جانبه، قال نائب المحافظ تي. رابي سانكار إن صفقات المراجحة كانت تؤدي إلى“انحسار مصطنع” في المعروض داخل سوق العملات، ما أثر على الأسعار، مضيفاً:“كان هدفنا من هذه الإجراءات تهدئة تلك المرحلة”.

كما سعى مالهوترا إلى تبديد المخاوف من ابتعاد البنك المركزي عن توجهه نحو تعزيز الاندماج مع الأسواق العالمية، مؤكداً التزام البنك على المدى الطويل بتطوير هذه الأسواق وتوسيعها وتعميقها، إضافة إلى تدويل الروبية، مشدداً على أن هذه القيود لا تعكس أي تغيير هيكلي في السياسات.

المصدر: