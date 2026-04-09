  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع خام برنت بأكثر من 2% في ظل عدم اليقين بشأن الهدنة

ارتفاع خام برنت بأكثر من 2% في ظل عدم اليقين بشأن الهدنة

2026-04-09 04:06:11
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، نتيجة الشكوك التي تحوم حول وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يونيو بنسبة 2.15% أو ما يعادل 2.03 دولار عند 96.78 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنسبة 3.15% أو ما يعادل 2.96 دولار عند 97.27 دولار للبرميل.

وقال بنك“ستاندرد تشارترد” إن المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين والقيود التشغيلية ستحد من إمدادات الطاقة الإضافية عبر المضيق خلال الأسبوعين القادمين، بحسب“رويترز”.

وأبقى“جولدمان ساكس” على توقعاته لأسعار“برنت” عند 82 و80 دولاراً للربعين الثالث والرابع على التوالي، بينما خفض توقعات الربع الثاني إلى 90 دولاراً، معتبراً أن“علاوة المخاطر” بدأت تتقلص تدريجياً مع زيادة طفيفة في التدفقات.

المصدر:

MENAFN09042026000202011048ID1110961128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث