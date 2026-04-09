ارتفاع خام برنت بأكثر من 2% في ظل عدم اليقين بشأن الهدنة

ارتفاع خام برنت بأكثر من 2% في ظل عدم اليقين بشأن الهدنة
وصعدت العقود الآجلة لخام"برنت" تسليم يونيو بنسبة 2.15% أو ما يعادل 2.03 دولار عند 96.78 دولار للبرميل.
وزادت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنسبة 3.15% أو ما يعادل 2.96 دولار عند 97.27 دولار للبرميل.
وقال بنك“ستاندرد تشارترد” إن المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين والقيود التشغيلية ستحد من إمدادات الطاقة الإضافية عبر المضيق خلال الأسبوعين القادمين، بحسب“رويترز”.
وأبقى“جولدمان ساكس” على توقعاته لأسعار“برنت” عند 82 و80 دولاراً للربعين الثالث والرابع على التوالي، بينما خفض توقعات الربع الثاني إلى 90 دولاراً، معتبراً أن“علاوة المخاطر” بدأت تتقلص تدريجياً مع زيادة طفيفة في التدفقات.المصدر:
