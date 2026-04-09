إس آند بي تخفض نظرة الفلبين إلى مستقرة بفعل حرب إيران

إس آند بي تخفض نظرة الفلبين إلى مستقرة بفعل حرب إيران
وقالت الوكالة في بيان أمس الأربعاء:"يفترض سيناريو الأساس لدينا أن تبلغ شدة الحرب ذروتها، وأن يخف الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال أبريل، لكن من المرجح أن تستمر بعض الاضطرابات لعدة أشهر".
وتُعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا معرضة بشكل خاص لحرب إيران نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط. وقد ارتفعت أسعار النفط بعد أن شددت إيران قبضتها على حركة المرور عبر مضيق هرمز، ما أجبر دولاً مثل الفلبين على البحث عن إمدادات بديلة.تثبيت التصنيف مع نظرة مستقرة
ثبتت“إس آند بي” تصنيف ديون الفلبين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية عند“BBB+”، وهو أعلى بدرجتين من أدنى مستوى ضمن الفئة الاستثمارية.
وتعكس النظرة المستقرة توقعات بأن يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة جيدة، وأن يتقلص العجز المالي خلال العامين المقبلين.
وقالت وكالة التصنيف إن من المتوقع أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى توسيع عجز الحساب الجاري للفلبين هذا العام وإضعاف احتياطياتها الخارجية.
وأضافت:“قد نخفض التصنيف إذا تراجع مسار النمو طويل الأجل للبلاد بشكل كبير، ما يؤدي إلى تدهور في الأوضاع المالية والدين الحكومي”.
وتتوقع“إس آند بي” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للفلبين بنسبة 5.8% هذا العام، بعد أن توسع بنسبة 4.4% في 2025.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment