إس آند بي تخفض نظرة الفلبين إلى مستقرة بفعل حرب إيران

MENAFN - Al-Borsa News) خفّضت“إس آند بي جلوبال ريتينغز” نظرتها المستقبلية للفلبين إلى مستقرة من إيجابية، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط رفعت المخاطر على ميزان المدفوعات والوضع المالي للبلاد.

وقالت الوكالة في بيان أمس الأربعاء:“يفترض سيناريو الأساس لدينا أن تبلغ شدة الحرب ذروتها، وأن يخف الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال أبريل، لكن من المرجح أن تستمر بعض الاضطرابات لعدة أشهر”.

وتُعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا معرضة بشكل خاص لحرب إيران نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط. وقد ارتفعت أسعار النفط بعد أن شددت إيران قبضتها على حركة المرور عبر مضيق هرمز، ما أجبر دولاً مثل الفلبين على البحث عن إمدادات بديلة.

تثبيت التصنيف مع نظرة مستقرة

ثبتت“إس آند بي” تصنيف ديون الفلبين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية عند“BBB+”، وهو أعلى بدرجتين من أدنى مستوى ضمن الفئة الاستثمارية.

وتعكس النظرة المستقرة توقعات بأن يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة جيدة، وأن يتقلص العجز المالي خلال العامين المقبلين.

وقالت وكالة التصنيف إن من المتوقع أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى توسيع عجز الحساب الجاري للفلبين هذا العام وإضعاف احتياطياتها الخارجية.

وأضافت:“قد نخفض التصنيف إذا تراجع مسار النمو طويل الأجل للبلاد بشكل كبير، ما يؤدي إلى تدهور في الأوضاع المالية والدين الحكومي”.

وتتوقع“إس آند بي” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للفلبين بنسبة 5.8% هذا العام، بعد أن توسع بنسبة 4.4% في 2025.

المصدر: