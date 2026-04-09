تقرير: إسرائيل تطوّر نموذج إنذار لمراقبة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب

MENAFN - Palestine News Network ) طهران /PNN- يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال عدم إدراج تسليم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران ضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة، ويعمل على تطوير نموذج إنذار لمتابعة تحركاته، في ظل تقديرات بأن جزءًا كبيرًا منه لا يزال مدفونًا تحت الأرض داخل الأراضي الإيرانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، فإن شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) تعمل على بناء "نموذج إنذار" يهدف إلى متابعة اليورانيوم المخصب "المدفون تحت الأرض في إيران"، والذي تشير التقديرات إلى أن معظمه موجود في أصفهان وجزء منه في نطنز.

وأضافت الإذاعة نقلًا عن مصدر عسكري أن النموذج سيتيح "التحذير أمام صناع القرار من أي محاولة إيرانية لاستخراج هذا اليورانيوم"، مشيرًا إلى أن "جميع قدرات أمان ستُسخّر لهذه المهمة"، إلى جانب تعاون استخباراتي مع الولايات المتحدة ومتابعة مشتركة بين الطرفين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد شدد، أمس الأربعاء، على أنه لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم في إيران، وأن بلاده ستعمل مع طهران على استخراج المواد النووية المدفونة تحت الأرض منذ الضربات الأميركية الإسرائيلية في حزيران/ يونيو 2025.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فجر الأربعاء، أكد ترامب عبر حساباته الرسمية وفي مقابلات صحفية أن مسألة اليورانيوم "سيتم التعامل معها بشكل كامل"، مشددًا على أنه لن يقبل بأي تسوية تسمح ببقاء هذه المواد في يد طهران.

وصرح: "لن يكون هناك تخصيب يورانيوم في إيران". كما ألمح ترامب إلى خطة عمل أميركية لـ "نبش واستخراج" اليورانيوم المدفون، بينما حذّر البنتاغون من أن استمرار رفض إيران تسليم هذا المخزون طوعًا قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية فور انتهاء الهدنة.

وقال ترامب في منشو على "تروث سوشيال" غداة التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسبوعين مع إيران تمهيدا لإجراء مفاوضات، "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم. والولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، ستقوم باستخراج الغبار النووي المدفون على عمق كبير".

كما حذّر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، من أن الولايات المتحدة مستعدة للاستيلاء على اليورانيوم الذي تملكه إيران في حال رفضت تسليمه. وقال في مؤتمر صحافي "نعرف ما عندهم، وسيسلّمونه، وسنحصل عليه، وسنأخذه إن اضُطررنا الى ذلك، يمكن القيام بهذا الأمر بكل الوسائل الممكنة".

وفي حزيران/ يونيو 2025، أغارت الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع نووية في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات ألقتها قاذفات بي-2. وقال ترامب حينها أن العملية كانت "نجاحا عسكريا مذهلا"، معتبرا أن البرنامج النووي الإيراني تأخر عقودا عدة.

لكن الحجم الدقيق للأضرار ما زال غير معروف. وقبل هذه الضربات، كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60% وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي نسبة قريبة من 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

وتشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن إيران تمتلك مخزونًا يتراوح بين 440 إلى 460 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جداً من الدرجة العسكرية (90%).