  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استشهاد شاب وطفلة برصاص الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

2026-04-09 04:05:24
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد شاب وطفلة، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وأفاد مراسلنا، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد في خان يونس، والطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان إثر إصابتها بطلق ناري أثناء تلقيها التعليم داخل خيمة تعليمية تابعة لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح في بيت لاهيا شمال القطاع.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استشهد 736 مواطنا، وأصيب أكثر من 2030 آخرين.

MENAFN09042026000205011050ID1110961123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث