استشهاد شاب وطفلة برصاص الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا
وأفاد مراسلنا، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد في خان يونس، والطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان إثر إصابتها بطلق ناري أثناء تلقيها التعليم داخل خيمة تعليمية تابعة لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح في بيت لاهيا شمال القطاع.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استشهد 736 مواطنا، وأصيب أكثر من 2030 آخرين.
