استشهاد شاب وطفلة برصاص الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

غزة/PNN- استشهد شاب وطفلة، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وأفاد مراسلنا، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد في خان يونس، والطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان إثر إصابتها بطلق ناري أثناء تلقيها التعليم داخل خيمة تعليمية تابعة لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح في بيت لاهيا شمال القطاع.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استشهد 736 مواطنا، وأصيب أكثر من 2030 آخرين.