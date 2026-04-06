MENAFN - Palestine News Network ) إطلاق الهوية البصرية المحدثة لبنك فلسطين، تحت شعار "بنك الكل"

رام الله /PNN/ في خطوة تعبّر عن مرحلة متجددة من مسيرتنا، وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل تحت شعار " بنك الكل"، يسرّنا إعلامكم بإطلاق الهوية البصرية المحدثة لبنك فلسطين. لذا نرجو من حضرتكم نشر فيديو الهوية البصرية المحدثة على كافة منصاتكم الإعلامية.. مع الشكر

نبذة عن الهوية البصرية المحدثة لبنك فلسطين، تحت شعار "بنك الكل":

إن هذا الإطلاق لا يقتصر على تغيير بصري فحسب، بل يجسد تطور علامتنا التجارية وانطلاقها نحو آفاق أوسع، مستندين إلى قيمنا الراسخة وإرثنا المتجذر في أرضنا الفلسطينية. فمن خلال هذه الهوية المحدثة، نؤكد التزامنا بمواصلة الابتكار في العمل المصرفي وتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع في كل مكان، بما يتلائم مع استراتيجية البنك في مواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة، ورؤيتنا وأهدافنا نحو النمو والتوسع الإقليمي.

تعكس علامتنا التجارية المحدثة قيم البنك التي ننطلق منها:

. الثبات: في مواجهة التحديات.

. الفخر: الاعتزاز بالهوية والإنجازات.

. الثقة القائمة على الشفافية والمصداقية والنزاهة في جميع تعاملاتنا.

. الريادة عبر التأثير الإيجابي في حياة عملائنا ومجتمعاتنا.

. الاستدامة من خلال الالتزام بالمسؤولية تجاه الأجيال والمجتمع.

وتبرز هويتنا المحدثة من خلال عناصر بصرية تعبّر عن روح بنك فلسطين وتاريخه؛ حيث يحافظ اللون الأرجواني على مكانته كلون رئيسي يرمز إلى القوة والمتانة والإبداع، إلى جانب مجموعة من الألوان المستوحاة من بيئتنا الفلسطينية، بينما يعكس الشعار المحدث رؤية البنك للنمو والتوسع والريادة والابتكار في الخدمات المصرفية.

كما تتجسد الهوية المتجددة في عناصر فنية ورمزية مستوحاة من ثقافتنا وأرضنا:

. غصن الزيتون رمز السلام والازدهار، الذي يعبّر عن الجذور التاريخية، والثقافية الفلسطينية.

. زهرة الحنون تعكس الثبات والتجذر في الأرض والتي تشق الصخور رغم كل الظروف، وتعطي اشراقة ربيعية.

. عصفور الشمس الفلسطيني يرمز للأمل والانطلاق والتوسع، ويحلّق من شواطئ غزة إلى سهول وجبال وأرياف فلسطين، مجسداً التوسع والإبداع أينما يحلّ.