إطلاق الهوية البصرية المحدثة لبنك فلسطين، تحت شعار بنك الكل

إطلاق الهوية البصرية المحدثة لبنك فلسطين، تحت شعار بنك الكل
رام الله /PNN/ في خطوة تعبّر عن مرحلة متجددة من مسيرتنا، وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل تحت شعار " بنك الكل"، يسرّنا إعلامكم بإطلاق الهوية البصرية المحدثة لبنك فلسطين.
نبذة عن الهوية البصرية المحدثة لبنك فلسطين، تحت شعار "بنك الكل":
إن هذا الإطلاق لا يقتصر على تغيير بصري فحسب، بل يجسد تطور علامتنا التجارية وانطلاقها نحو آفاق أوسع، مستندين إلى قيمنا الراسخة وإرثنا المتجذر في أرضنا الفلسطينية. فمن خلال هذه الهوية المحدثة، نؤكد التزامنا بمواصلة الابتكار في العمل المصرفي وتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع في كل مكان، بما يتلائم مع استراتيجية البنك في مواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة، ورؤيتنا وأهدافنا نحو النمو والتوسع الإقليمي.
تعكس علامتنا التجارية المحدثة قيم البنك التي ننطلق منها:
. الثبات: في مواجهة التحديات.
. الفخر: الاعتزاز بالهوية والإنجازات.
. الثقة القائمة على الشفافية والمصداقية والنزاهة في جميع تعاملاتنا.
. الريادة عبر التأثير الإيجابي في حياة عملائنا ومجتمعاتنا.
. الاستدامة من خلال الالتزام بالمسؤولية تجاه الأجيال والمجتمع.
وتبرز هويتنا المحدثة من خلال عناصر بصرية تعبّر عن روح بنك فلسطين وتاريخه؛ حيث يحافظ اللون الأرجواني على مكانته كلون رئيسي يرمز إلى القوة والمتانة والإبداع، إلى جانب مجموعة من الألوان المستوحاة من بيئتنا الفلسطينية، بينما يعكس الشعار المحدث رؤية البنك للنمو والتوسع والريادة والابتكار في الخدمات المصرفية.
كما تتجسد الهوية المتجددة في عناصر فنية ورمزية مستوحاة من ثقافتنا وأرضنا:
. غصن الزيتون رمز السلام والازدهار، الذي يعبّر عن الجذور التاريخية، والثقافية الفلسطينية.
. زهرة الحنون تعكس الثبات والتجذر في الأرض والتي تشق الصخور رغم كل الظروف، وتعطي اشراقة ربيعية.
. عصفور الشمس الفلسطيني يرمز للأمل والانطلاق والتوسع، ويحلّق من شواطئ غزة إلى سهول وجبال وأرياف فلسطين، مجسداً التوسع والإبداع أينما يحلّ.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment