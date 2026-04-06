تصاعد الهجمات الإيرانية على 7 دول عربية خلال 37 يوما بأكثر من 6 آلاف صاروخ ومسيّرة

MENAFN - Palestine News Network ) دول /PNN-أظهرت حصيلة إحصائية أن إيران شنت خلال 37 يوما هجمات واسعة على سبع دول عربية، مستخدمة ما لا يقل عن 6063 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم جوي بمقاتلتين، وفق بيانات رسمية مجمّعة.

وتقول طهران إن عملياتها تأتي ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة منذ أواخر شباط/ فبراير، فيما تؤكد دول عربية أن هذه الهجمات طالت أراضيها وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وبحسب البيانات، تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر تعرضا للهجمات، تلتها الكويت ثم السعودية والبحرين وقطر والأردن، في حين كانت سلطنة عمان الأقل استهدافا.

وتوزعت الهجمات بين مئات الصواريخ الباليستية والمجنحة وآلاف الطائرات المسيّرة، حيث أعلنت عدة دول اعتراض معظم هذه التهديدات، مع تسجيل أضرار متفاوتة.

وفي السياق، أشار مسؤول خليجي إلى أن غالبية الهجمات الإيرانية خلال الفترة المذكورة وُجهت نحو دول الخليج، مقابل نسبة أقل استهدفت إسرائيل، وسط دعوات إقليمية متكررة لوقف التصعيد وتجنب اتساع رقعة النزاع.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستة بلدان هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

الإمارات: 531 صاروخا و2191 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع، في بيان الأحد، أنه منذ بدء "الاعتداءات الإيرانية السافرة" تم اعتراض 507 صواريخ باليستية و24 صاروخا جوالا (كروز) و2191 مسيرة.

الكويت: 349 صاروخا و740 مسيرة

أفاد الجيش، عبر بيان الأحد، بأنه منذ بدء "العدوان الإيراني الآثم" بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية "المعادية" 336 صاروخا باليستيا و13 صاروخا جوالا و740 طائرة مسيّرة.

السعودية: 88 صاروخا و883 مسيرة

لم تعلن الرياض حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الأحد، لكن بحسب رصد الأناضول لبيانات وزارة الدفاع وإحصاء يومي لقناة "الإخبارية" الرسمية، تم "التصدي" لما لا يقل عن 88 صاروخا و883 مسيرة.

البحرين: 188 صاروخا و466 مسيرة

أعلنت قوة دفاع البحرين، في بيان الأحد، "اعتراض وتدمير" 188 صاروخا و466 مسيرة، منذ بدء "الهجمات الإيرانية".

قطر: 218 صاروخا و105 مسيرات ومقاتلتان

لم تعلن الدوحة حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الأحد، لكن بحسب رصد الأناضول لبيانات وزارة الدفاع، تم "التصدي" لما لا يقل عن 218 صاروخا و105 مسيّرات.

الأردن: 285 صاروخا ومسيرة

وفقا لرصد الأناضول لبيانات الجيش الأردني حتى مساء الأحد، تعرضت البلاد لهجمات من إيران بـ285 صاروخا ومسيرة منذ بدء الحرب.

سلطنة عمان: 19 مسيرة

حتى مساء الأحد، لم تصدر مسقط حصيلة إجمالية للهجمات، لكنها تعرضت لهجمات بما لا يقل عن 19 مسيرة، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.