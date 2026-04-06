الاحتلال يقتحم مردا ويداهم عدة منازل

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN- - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن جلال طارق عزت خفش، واعتدت عليه بالضرب، كما داهمت منزل المواطن نادر عماد بكر، وانتشرت في محيط منزل المواطن علي عبد القادر سعيد.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على ثلاث مركبات للمواطنين أثناء وجودها في الشارع، حيث ألحقت أضرارا بها.

-