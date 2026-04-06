الاحتلال يقتحم مردا ويداهم عدة منازل
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن جلال طارق عزت خفش، واعتدت عليه بالضرب، كما داهمت منزل المواطن نادر عماد بكر، وانتشرت في محيط منزل المواطن علي عبد القادر سعيد.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على ثلاث مركبات للمواطنين أثناء وجودها في الشارع، حيث ألحقت أضرارا بها.
