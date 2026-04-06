  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يقتحم مردا ويداهم عدة منازل

2026-04-06 07:03:47
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن جلال طارق عزت خفش، واعتدت عليه بالضرب، كما داهمت منزل المواطن نادر عماد بكر، وانتشرت في محيط منزل المواطن علي عبد القادر سعيد.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على ثلاث مركبات للمواطنين أثناء وجودها في الشارع، حيث ألحقت أضرارا بها.

MENAFN06042026000205011050ID1110946429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث