نقابة الصحفيين ترفض سياسات الإقصاء والفصل التعسفي بحق الصحفيين

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين رفضها القاطع للسياسات التي تنتهجها بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية بحق الصحفيين، والقائمة على إنهاء خدماتهم أو تهميشهم بصورة مفاجئة ودون مبررات مهنية واضحة، في تجاهل صارخ لحقوقهم ولحجم التضحيات التي قدموها في ميادين العمل.

وأكدت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، أن الصحفي الفلسطيني الذي يعمل في ظروف استثنائية وخطيرة، لا يمكن التعامل معه كعبء يمكن الاستغناء عنه، بل هو شريك أساسي في نقل الحقيقة، دفع أثمانا باهظة من دمه وأمنه واستقراره في سبيل أداء رسالته الإعلامية.

ورأت النقابة أن هذه السياسات تمثل إخلالا بالمعايير المهنية والإنسانية، وتتنافى مع أبسط قواعد العدالة الوظيفية، لا سيما حين تُتخذ قرارات مصيرية بحق الصحفيين دون إشعار مسبق أو توضيح، أو ضمان لحقوقهم القانونية والمعيشية.

وفي هذا السياق، أكدت النقابة رفضها التام لسياسات الإقصاء والتهميش وإنهاء الخدمات التعسفي، ودعت المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في إدارة كوادرها، وضمان حقوق الصحفيين كاملة بما يشمل الأمان الوظيفي والتقدير المهني، مع احترام خصوصية الظروف التي يعمل فيها الصحفي الفلسطيني وتقدير تضحياته المستمرة.

ودعت، كل المؤسسات الإعلامية إلى مراجعة سياساتها والانحياز إلى قيم المهنية والإنصاف، بما يحفظ كرامة الصحفيين ويعزز دورهم في أداء رسالتهم، فيما دعت الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون لسياسات الإقصاء أو الفصل التعسفي إلى التقدم بشكاوى رسمية لديها، من أجل متابعتها قانونيا ونقابيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنصافهم واستعادة حقوقهم.

وأكدت النقابة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات عملية وحازمة بحق أي جهة تنتهك حقوق الصحفيين، بما في ذلك الإعلان عن أسماء المؤسسات التي لا تلتزم بالمعايير المهنية ولا تراعي حقوق العاملين لديها، إحقاقا للحق وتعزيزا لمبدأ المساءلة، مؤكدة أنها ستبقى الدرع الحامية لحقوق الصحفيين، وستتابع هذه السياسات بكل الوسائل النقابية والقانونية دفاعا عن كرامة المهنة وأبنائها.