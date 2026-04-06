عضو كنيست يلتمس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN- أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب“الديمقراطيين” المعارض جلعاد كاريف تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

كاريف قال عبر منصة شركة“إكس” الأمريكية:“صباح اليوم، وبالتعاون مع معهد“زولات” ومنظمة“صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان”، قدمتُ التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام”.

وأضاف:“هذا قانون عنصري ومتطرف، هذا ليس قانونًا، بل حملة انتخابية شعبوية وقومية من حزب فشل فشلًا ذريعًا في جميع مهامه الحكومية”، في إشارة إلى حزب“القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

و”هذا قانون أثبت مدى تحول (حزب)“الليكود” (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إلى حزب كاهاني (يميني متطرف)، ومدى استعداد (حزب)“شاس” (ديني برئاسة أرييه درعي) للتخلي عن جميع قيمه مقابل المال”، بحسب كاريف.

واستطرد:“إنه قانون يُعرّض قادة الجيش ومصلحة السجون للخطر، ويلحق ضررًا بالغًا بمكانة البلاد دوليا”.

ومضى قائلا:“آمل أن يُقدّم كل من المستشار القانوني للكنيست والمستشار القانوني للحكومة موقفًا أمام المحكمة العليا يدعم إلغاء القانون أو جزء كبير من بنوده”.

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية، وتمتلك صلاحية إلغاء أي قانون يقره الكنيست إذا ما وجدت أنه يتناقض مع قوانين الأساس (بمثابة دستور).

وسبق أن قدم مركز“عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل مع نواب عرب في الكنيست التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون.

وقال مركز“عدالة”، في 31 مارس/ آذار الماضي، إن المحكمة قررت إلزام الحكومة بتقديم رد على الالتماس.

ولا يمكن فعليا تطبيق القانون طالما أن المحكمة العليا تنظر فيه.

كما تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الأسبوع الماضي، بالتماس إلى المحكمة لإلغاء القانون.