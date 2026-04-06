هل تذكرون مسلسل جميل وهناء.. صورة نورمان أسعد تثير الجدل - شاهد

هل تذكرون مسلسل جميل وهناء.. صورة نورمان أسعد تثير الجدل - شاهد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بصورة نُسبت للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد برفقة ابنتها جودي أيمن زيدان، وسط تفاعل واسع وإشادة بجمالهما اللافت.
لكن هذا الانتشار السريع رافقه تشكيك متزايد من قبل مختصين في المحتوى الرقمي، الذين أشاروا إلى احتمال أن تكون الصورة معدّلة أو مولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ملامح“مثالية” تثير الشكوك
يرى خبراء أن نعومة البشرة المبالغ بها وغياب التفاصيل الطبيعية مثل المسام والخطوط التعبيرية، من أبرز المؤشرات التي تُلاحظ عادة في الصور المُعدّلة أو المصمّمة رقمياً.
مؤشرات تقنية على التلاعب بالصورة
تناظر مفرط: تقاسيم الوجه تبدو متطابقة بشكل غير طبيعي، وهو نمط شائع في الصور التي تنتجها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
إضاءة غير واقعية: غياب التدرّج الطبيعي بين الضوء والظل، خصوصاً عند حدود الوجه والشعر، يعطي انطباعاً بأن الصورة أقرب إلى لوحة رقمية منها إلى صورة حقيقية.
توقيت الظهور يزيد الشكوك
تأتي هذه الصورة في وقت تبتعد فيه نورمان أسعد عن الأضواء منذ سنوات، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها قد تكون نتيجة دمج صور قديمة مع تقنيات حديثة لإعادة تقديمها بشكل“مثالي”.
وبين تفاعل الجمهور وحنينهم لرؤية بطلة مسلسل جميل وهناء، تبقى الحقيقة غير مؤكدة حتى الآن، مع استمرار التساؤلات: هل الصورة حقيقية أم مجرد خداع بصري بتقنيات متقدمة؟
