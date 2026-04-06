  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هل تذكرون مسلسل جميل وهناء.. صورة نورمان أسعد تثير الجدل - شاهد

2026-04-06 07:03:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بصورة نُسبت للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد برفقة ابنتها جودي أيمن زيدان، وسط تفاعل واسع وإشادة بجمالهما اللافت.
لكن هذا الانتشار السريع رافقه تشكيك متزايد من قبل مختصين في المحتوى الرقمي، الذين أشاروا إلى احتمال أن تكون الصورة معدّلة أو مولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ملامح“مثالية” تثير الشكوك
يرى خبراء أن نعومة البشرة المبالغ بها وغياب التفاصيل الطبيعية مثل المسام والخطوط التعبيرية، من أبرز المؤشرات التي تُلاحظ عادة في الصور المُعدّلة أو المصمّمة رقمياً.
مؤشرات تقنية على التلاعب بالصورة
تناظر مفرط: تقاسيم الوجه تبدو متطابقة بشكل غير طبيعي، وهو نمط شائع في الصور التي تنتجها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
إضاءة غير واقعية: غياب التدرّج الطبيعي بين الضوء والظل، خصوصاً عند حدود الوجه والشعر، يعطي انطباعاً بأن الصورة أقرب إلى لوحة رقمية منها إلى صورة حقيقية.
توقيت الظهور يزيد الشكوك
تأتي هذه الصورة في وقت تبتعد فيه نورمان أسعد عن الأضواء منذ سنوات، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها قد تكون نتيجة دمج صور قديمة مع تقنيات حديثة لإعادة تقديمها بشكل“مثالي”.
وبين تفاعل الجمهور وحنينهم لرؤية بطلة مسلسل جميل وهناء، تبقى الحقيقة غير مؤكدة حتى الآن، مع استمرار التساؤلات: هل الصورة حقيقية أم مجرد خداع بصري بتقنيات متقدمة؟




إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث