الدفاع المدني يخمد حريق هنغر في إربد

2026-04-06 07:03:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت الاثنين مع حريق شب داخل هنغر يحتوي على مادة البهارات بمنطقة المدينة الصناعية في محافظة إربد.
وبين الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق الذي بلغت مساحته (100)م2، والسيطرة عليه بالكامل.
ونتج عن الحريق إصابة 13 شخصا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم الأدخنة المتصاعدة من الحريق، حيث قدّمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى السخاء، وحالتهم العامة متوسطة، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

