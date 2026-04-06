الدفاع المدني يخمد حريق هنغر في إربد

الدفاع المدني يخمد حريق هنغر في إربد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت الاثنين مع حريق شب داخل هنغر يحتوي على مادة البهارات بمنطقة المدينة الصناعية في محافظة إربد.
وبين الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق الذي بلغت مساحته (100)م2، والسيطرة عليه بالكامل.
ونتج عن الحريق إصابة 13 شخصا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم الأدخنة المتصاعدة من الحريق، حيث قدّمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى السخاء، وحالتهم العامة متوسطة، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
