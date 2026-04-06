الجيش: استهداف أراضي المملكة بصاروخ و3 مسيرات خلال الـ24 ساعة الماضية

2026-04-06 07:03:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، الإثنين، عن استهداف إيران لأراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو الملكي تصدى لمسيرتين، بينما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض صاروخ إيراني ومسيرة ثالثة.
وبينت مديرية الإعلام العسكري أن الصاروخ والمسيرة سقطا داخل أراضي المملكة.
من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 9 بلاغات لحوادث مختلفة.
وأشار إلى وقوع إصابتين حالتهما متوسطة وأضرار مادية نتيجة تلك الحوادث، مبيناً أنه تم نقل إحدى الإصابات للمستشفى للعلاج فيما تلقى الآخر الإسعافات الأولية في الموقع وحالته جيدة.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

