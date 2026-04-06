منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الإحصاءات غدا

2026-04-06 07:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام عند الواحدة ظهر يوم غد الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي.


ويتمحور اللقاء حول استعدادات دائرة الإحصاءات العامة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2026، إلى جانب تناول محاور مؤشرات النمو الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة لإجمالي عدد السكان.


ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين في حضور اللقاء، إلى التواجد في مقر الوزارة قبل الموعد وإبراز الوثيقة التي تثبت عملهم لدى أي وسيلة إعلامية

