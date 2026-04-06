فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد الفريز؟

فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد الفريز؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعتبر فاكهة الفراولة (الفريز) من الفواكه الموسمية التي تجمع بين الطعم المنعش والفوائد الصحية.
مع هذا، فإن فاكهة "الفريز" غنية بمركبات "البوليفينول" و"الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.
أيضاً، تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، إذ تؤمّن الحصة الواحدة أكثر من 80% من الاحتياج اليومي، ما يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، بحسب بيانات المعاهد الوطنية للصحة.
الأمر الأهم هو أنَّ الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، وفق توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ونظراً لاحتوائها على أكثر من 90% من الماء، تُسهم الفراولة في ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، ما يساعد على الوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري.
وعلى الرغم من مذاقها الحلو، تتميز الفراولة بمؤشر سكري منخفض، ما يجعلها خياراً مناسباً لمرضى السكري عند تناولها باعتدال، إذ تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.
مع هذا، فإن فاكهة "الفريز" غنية بمركبات "البوليفينول" و"الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.
أيضاً، تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، إذ تؤمّن الحصة الواحدة أكثر من 80% من الاحتياج اليومي، ما يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، بحسب بيانات المعاهد الوطنية للصحة.
الأمر الأهم هو أنَّ الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، وفق توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ونظراً لاحتوائها على أكثر من 90% من الماء، تُسهم الفراولة في ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، ما يساعد على الوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري.
وعلى الرغم من مذاقها الحلو، تتميز الفراولة بمؤشر سكري منخفض، ما يجعلها خياراً مناسباً لمرضى السكري عند تناولها باعتدال، إذ تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.
