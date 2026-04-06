فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد الفريز؟

2026-04-06 07:03:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعتبر فاكهة الفراولة (الفريز) من الفواكه الموسمية التي تجمع بين الطعم المنعش والفوائد الصحية.
مع هذا، فإن فاكهة "الفريز" غنية بمركبات "البوليفينول" و"الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.
أيضاً، تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، إذ تؤمّن الحصة الواحدة أكثر من 80% من الاحتياج اليومي، ما يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، بحسب بيانات المعاهد الوطنية للصحة.

الأمر الأهم هو أنَّ الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، وفق توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ونظراً لاحتوائها على أكثر من 90% من الماء، تُسهم الفراولة في ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، ما يساعد على الوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري.
وعلى الرغم من مذاقها الحلو، تتميز الفراولة بمؤشر سكري منخفض، ما يجعلها خياراً مناسباً لمرضى السكري عند تناولها باعتدال، إذ تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.


