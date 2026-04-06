Drive EV تُطلق أول منصة في الإمارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك واهتمامات مشتري السيارات الكهربائية
(MENAFN- B2Press Online PR Service) تهدف العلامة التجارية إلى تسهيل واحدة من أعقد قرارات الشراء في السوق
دبي، الإمارات - إطلاق منصة جديدة رسميًا في الإمارات تهدف إلى تسهيل واحدة من أصعب القرارات في سوق السيارات الحالي، ألا وهي شراء سيارة كهربائية.
تعتمد Drive EV ( على الذكاء الاصطناعي ومنطق اتخاذ القرار المنظم لتوصيل المشترين المحتملين بالسيارة الكهربائية أو الهجينة الأنسب لهم، وفقًا لمكان سكنهم، ونمط حياتهم، وموقعهم، وتفضيلاتهم في القيادة.
Drive EV هي منصة لاتخاذ القرار، وليست سوقًا للشراء والبيع. بعكس مواقع السيارات التقليدية أو منصات التقييم، تهدف هذه المنصة أولًا إلى فهم نية المشتري، مستخدمة البيانات السلوكية والإرشادات الموجهة لتقديم توصيات بأفضل السيارات في الإمارات وربط المستخدمين بالموزعين الأنسب.
تأتي المنصة في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نموًا أسرع من أي مكان تقريبًا في العالم. تُظهر الأرقام أن السوق في مرحلة تحول سريع. شكّلت السيارات الكهربائية نسبة 0.7% فقط من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات عام 2021. بحلول عام 2023، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 13%، وهو معدل نمو لم تصل إليه معظم الأسواق حول العالم. لم تُصدر بعد الإحصائيات الكاملة لعام 2025، إلا أن السوق شهد زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي في النصف الأول، مع تسجيل دبي وحدها أكثر من 40,600 مركبة جديدة.
يُصنّف مؤشر شحن السيارات الكهربائية الصادر عن Roland Berger لعام 2025 سوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأسرع نموًا عالميًا، مع تصدّر الإمارات المنطقة من حيث حجم المبيعات. يرجع هذا النمو بشكل كبير إلى السياسات الحكومية، بما في ذلك سعي الإمارات بأن تصل نسبة السيارات الكهربائية إلى 50% بحلول 2050، وتحقيق اعتماد لا يقل عن 10% بحلول 2030، مدعومًا بحوافز مثل التسجيل المجاني، والإعفاء من الرسوم على الطرق، وتقليل رسوم الشحن. ومع ذلك، أدّى النمو السريع إلى زيادة التعقيد، حيث يواجه المستهلكون سوقًا يزدحم بشكل متزايد مع دخول العديد من العلامات الجديدة إلى جانب العلامات العالمية المعروفة.
تسد Drive EV هذه الفجوة باستخدام أسلوب يعتمد على تحليل البيانات. توجه أداة (سيارتك المثالية "Your Ideal Vehicle") المستخدمين عبر ثمانية أسئلة منظمة لتقديم ثلاث توصيات شخصية من قاعدة بيانات شاملة لموديلات السيارات في الإمارات، بينما يقدّم المساعد الذكي دعمًا للاستفسارات الأوسع، مثل تقنيات البطارية والتكلفة الإجمالية للشراء.
صمم المؤسّس إيان لويس، الذي كان يعمل سابقًا في استيراد السيارات، المنصة استنادًا إلى خبرته المباشرة في السوق. وقد صرح:
"شراء سيارة كهربائية في الإمارات أمر محيّر بالفعل لمعظم الأشخاص، حيث توجد كمية كبيرة من المعلومات، إلا أن القليل منها مُنظّم بما يكفي لمساعدتك على اتخاذ قرار بثقة. وقد صُممت Drive EV لتسهيل هذه العملية، حيث تساعد المشترين على اختيار السيارة الأنسب لهم وتوصيلهم بالموزع المناسب، مع تقليل الصعوبات إلى حد كبير."
مع الإطلاق، تعلن Drive EV عن شراكتها مع EVLife ()، وهي منصة إعلامية عالمية متخصصة في السيارات الكهربائية تابعة لمجموعة Reset Media. مع وصولها إلى أكثر من 170 دولة، ستستخدم EVLife أداة التوصيات من Drive EV لربط بحث المستخدمين بقرارات شراء جاهزة ذات احتمالية عالية.
ستتعاون المنصتان لتقديم عرض مشترك لوكلاء ومصنّعي السيارات في الإمارات، يجمع بين الوصول الإعلامي للعملاء واستهداف عملاء محتملين مؤهلين عبر استخدام البيانات. يعزز نظام المعلومات الرائد من Drive EV هذه الميزة من خلال رصد المؤشرات السلوكية، بما في ذلك الموقع وأنماط القيادة وتفضيلات الطرازات.
صرح دومينيك شيلز، مؤسّس مجموعة Reset Media وأحد الناشرين على منصة EVLife:
"دور منصة EVLife هو توعية الناس بما يحدث في عالم السيارات الكهربائية. أما دور Drive EV فهو تحويل هذا الاهتمام إلى قرار شراء فعلي. وهذان الدوران يكملان بعضهما البعض بدلاً من أن يتنافسا، ومعًا يقدمان قيمة قوية لكل من العلامات التجارية للسيارات الكهربائية والوكلاء."
ستركز الشراكة في البداية على الإمارات، مع خطط للتوسع لاحقًا في دول مجلس التعاون الخليجي.
