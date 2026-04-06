403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بيان مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار حول التطورات الإقليمية الحالية
(MENAFN- Ogilvy) الدوحة، قطر، 5 أبريل 2026: يواصل المجلس عمله بكامل طاقته، حيث تستمر برامجنا، وآليات التمويل، والشراكات، ومبادرات الابتكار في التقدم، بما يضمن استمرارية التقدم في منظومة الابتكار الوطنية.
وفي ظل التطورات الإقليمية الراهنة، يواصل المجلس تعاونه الوثيق مع الشركاء على مستوى منظومة الابتكار ككل، لضمان استمرار الابتكار وتطوير التكنولوجيا في دعم الأولويات الوطنية. ومن خلال برامجنا وتعاوناتنا ومبادراتنا، نواصل تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الصمود، والجاهزية، والاستمرارية.
وفي مثل هذه الأوقات، لا يقتصر دور المجلس على الحفاظ على البرامج القائمة، بل يمتد ليشمل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمبتكرين لمعالجة التحديات عبر التعاون القائم على الحلول، والابتكار، وتطوير التكنولوجيا؛ وهو الدور الذي تتضاعف أهميته في ظل الوضع الراهن.
لقد أثبتت دولة قطر باستمرار قدرتها على الاستجابة للتحديات الخارجية بمرونة وعزيمة، ويفخر مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالمساهمة في تعزيز هذه القدرة الوطنية. وتظل التزاماتنا واضحة: تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، ودعم الطموحات الوطنية في مجال الابتكار، والمساهمة في ضمان تحقيق الابتكار لقيمة ملموسة تخدم الأولويات الوطنية.
يواصل المجلس تركيزه والتزامه بدعم مسيرة تقدم قطر، من خلال ترسيخ الابتكار كمصدر للصمود، وتعزيز القدرات على المدى الطويل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment