رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب

رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب

2026-04-06 03:33:00
خبرني - نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن إيران وأمريكا تلقتا خطة اتفاق من مرحلتين يتضمن وقفا لإطلاق النار ثم اتفاقا نهائيا.

ووفق رويترز فإن المصدر أفاد بأن خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط يتعين الموافقة عليها اليوم الاثنين، ويتوقع أن تقود لوقف فوري لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، على أن يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال مدة تتراوح بين 15 و20 يوما.

وأشار المصدر إلى أن مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة.

وقال المصدر إن قائد الجيش الباكستاني أجرى اتصالات منفصلة مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخراجية الإيراني عباس عراقجي.

