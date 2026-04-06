رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب

رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
خبرني - نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن إيران وأمريكا تلقتا خطة اتفاق من مرحلتين يتضمن وقفا لإطلاق النار ثم اتفاقا نهائيا.
ووفق رويترز فإن المصدر أفاد بأن خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط يتعين الموافقة عليها اليوم الاثنين، ويتوقع أن تقود لوقف فوري لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، على أن يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال مدة تتراوح بين 15 و20 يوما.
وأشار المصدر إلى أن مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة.
وقال المصدر إن قائد الجيش الباكستاني أجرى اتصالات منفصلة مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخراجية الإيراني عباس عراقجي.
