طائرة لا تعرف النوم.. كيف تتفادى مقاتلات F-16 الصواريخ؟

MENAFN - Al-Bayan) شرعت القوات الجوية الأمريكية في تجربة نوعية للذكاء الاصطناعي على متن طائرة مقاتلة معدلة من طراز F-16، ضمن مشروع يُعرف باسم Have Remy، يهدف إلى تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مناورات تفادي الصواريخ بدون تدخل بشري.

يُعد هذا المشروع جزءا من جهود أوسع لتطوير تقنيات الطيران المستقل في البيئات العسكرية الخطرة، ويأتي في وقت يتزايد فيه اعتماد الجيوش حول العالم على الذكاء الاصطناعي في العمليات القتالية والاستخباراتية.

الطائرة، التي تُعرف باسم X-62A Vista، تعمل بالكامل تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات النهائية، لكنها تبدأ عادة بالتدريب على الحاسوب حيث يتم تطوير برمجيات الطيران للذكاء الاصطناعي واختبارها في محاكاة عشوائية لبيئات متنوعة.

تسمح هذه المحاكاة للنظام بتحسين أدائه تدريجيا والتكيف مع مواقف متعددة، ما يمكّن المهندسين من صقل التكنولوجيا استعدادا لاستخدامها في رحلات جوية حقيقية.

وتم اختيار أفضل تكوينات الذكاء الاصطناعي للمرحلة النهائية من الاختبارات التي أُجريت فوق قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا، في هذه المرحلة، أقلع الطيارون البشر بالطائرة ثم نقلوا السيطرة إلى الذكاء الاصطناعي عبر جهاز لوحي داخل قمرة القيادة، تمكن النظام من تنفيذ المناورات المخططة في بيئة محاكاة لإطلاق الصواريخ، مع وجود الطيارين في حالة استعداد للتدخل الفوري إذا لزم الأمر.

لعب قسم Skunk Works في شركة لوكهيد مارتن دورا محوريا في المشروع، حيث تعاون مهندسو القسم مع مدرسة الطيارين التجريبيين للقوات الجوية الأمريكية لتدريب الذكاء الاصطناعي، شارك الطلاب أيضا في تقديم الملاحظات التي ساعدت على تحسين أداء النظام وجعله أكثر فاعلية في مواجهة سيناريوهات القتال المعقدة.

يذكر أن قسم Skunk Works في شركة لوكهيد مارتن هو واحد من أكثر المختبرات السرية شهرة في صناعة الطيران والدفاع، ويشتهر بتطوير طائرات متقدمة وتقنيات سرية عالية المستوى، الاسم الرسمي له هو Advanced Development Programs (ADP)، لكنه معروف تاريخيا باسم Skunk Works منذ تأسيسه في الأربعينات.

تأسس القسم عام 1943 بقيادة كلارنس "كيلي" جونسون أثناء الحرب العالمية الثانية لتطوير طائرة التجسس U-2 وطائرة التجسس SR-71 Blackbird لاحقا، القسم تأسس أصلاً بهدف الابتكار السريع بعيدا عن البيروقراطية التقليدية للشركة، مع الالتزام بمستويات عالية جدا من السرية.

على الرغم من التقدم التقني، يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات العسكرية جدلاً واسعاً، إذ يرى النقاد أن السماح للأنظمة الذكية بأداء مهام كانت تُدار سابقا بواسطة البشر قد يقلل من مستويات المساءلة في الحروب، خاصة في المهام القتالية المعقدة التي يصعب أتمتتها بالكامل.

رغم ذلك، تستمر المشاريع العسكرية القائمة على الذكاء الاصطناعي في التطور، فقد كشفت Skunk Works في خريف 2025 عن مشروع الطائرة القتالية التعاونية من الجيل التالي Vectis، التي صممت للعمل جنبا إلى جنب مع طائرات متعددة الأنظمة، وتدمج تقنيات الطيران الذاتي وأنظمة التخفي، الطائرة بدون طيار لا تزال قيد التطوير بغرض دمجها مستقبليا في القوات الأمريكية، ما يعكس توجها مستمرا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الجوية عالية الأداء.

يُظهر مشروع Have Remy كيف تتجه القوات الجوية الأمريكية نحو مستقبل يعتمد على التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي في ساحة القتال، مع التركيز على تحسين السلامة والفعالية في بيئات الطيران الأكثر خطورة.