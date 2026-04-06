النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في إيران

MENAFN - Al-Bayan) وسط تداولات متقلبة، ارتفعت اليوم الاثنين، العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتصل إلى 109.76 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0338 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 111.28 دولارا للبرميل. ويترقب المستثمرون رؤية واضحة لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار ‌القلق إزاء ​تقلص الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن البحري.

وتضاءلت تحركات الأسعار في المعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مقارنة بارتفاع بلغ 11 ⁠بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط وثمانية بالمئة لخام برنت خلال جلسة التداول السابقة يوم الخميس، وهو أكبر ارتفاع مطلق في الأسعار منذ عام 2020.

وأمس الأحد، صعد ترامب الضغط على طهران متوعدا في منشور على وسائل التواصل ‌الاجتماعي في يوم عيد القيامة باستهداف محطات كهرباء وجسور إيرانية غدا الثلاثاء إذا لم يُفتح مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع ذلك، ظلت الأسعار دون تغيير إلى حد كبير اليوم الاثنين.

وذكر ‌موقع أكسيوس أمس الأحد، نقلا عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية، ‌أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الدول التي تقوم بمساعي وساطة في ‌المنطقة تدرس بنود وقف إطلاق نار ‌محتمل لمدة 45 يوما ربما يقود لنهاية دائمة للحرب.

وبسبب اضطراب ​الإمدادات من الشرق ⁠الأوسط، تبحث مصافي ⁠التكرير عن مصادر بديلة للنفط الخام، لا سيما الشحنات في الولايات المتحدة وبحر الشمال البريطاني.

وأمس الأحد، وافق تحالف أوبك+، التي يتألف من بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، على زيادة متواضعة في الإنتاج قدرها 206 آلاف برميل يوميا ‌لشهر مايو.