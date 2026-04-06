غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Al-Bayan) شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، غارةً استهدفت بلدة برج رحال في جنوب لبنان أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح شخص. وشنّ فجر اليوم غارات استهدفت بلدات أرزون والغندورية، وصفد البطيخ وحاريص في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منزل في بلدة برج رحال في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط 3 قتلى وجريح وتدمير عدد من المنازل، وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الجثث وفتح الطريق. كما شنّ فجرا غارات على بلدات أرزون والغندورية، وصفد البطيخ وحاريص في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ فجر الثاني من مارس الماضي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان. وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة. وبدأ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي تحركاً داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.