أذربيجان تشيد بتجربة الأردن في مجال إزالة الألغام

عمان 6 نيسان (بترا)– أشادت أذربيجان بالتجربة الأردنية في مجال إزالة الألغام، والتي تعد نموذجا رائدا على مستوى المنطقة، بعد أن أعلنت المملكة خلو مناطقها من الألغام، وما رافق ذلك من جهود في إعادة التأهيل والتنمية وتعزيز الأمن الإنساني.

وقالت السفارة الأذربيجانية في عمان في بيان وزعته بمناسبة اليوم العالمي للألغام، إن التعاون مع اللجنة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل في الأردن وفريق الاستشارات العربي للأعمال المتعلقة بالألغام أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات بين الجانبين، مشيرة إلى

زيارة سمو الأمير مرعد رعد الحسين إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بصفته رئيسًا للجنة، وأهمية الشراكات الدولية في دعم جهود إزالة الألغام.

ودعت أذربيجان المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمواجهة الآثار المستمرة للألغام الأرضية، مؤكدة أن القضاء على هذا الخطر يتطلب استجابة عالمية منسقة وممولة بشكل كاف، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز الأمن الإنساني، ويسهم في تحقيق السلام المستدام والتنمية.

وأشار البيان إلى أن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة ما تزال تشكل تهديدا مستمرا لحياة المدنيين حتى بعد انتهاء النزاعات، وتعيق عودة النازحين وإعادة الإعمار، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاستقرار طويل الأمد.

وأوضح البيان، أن ملايين الأشخاص حول العالم، استنادا إلى تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة، ما يزالون معرضين لمخاطر المتفجرات التي لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية، بل تمتد لتشمل تعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وإبطاء جهود التنمية.

06/04/2026 10:07:46



