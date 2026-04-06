أذربيجان تشيد بتجربة الأردن في مجال إزالة الألغام

أذربيجان تشيد بتجربة الأردن في مجال إزالة الألغام
عمان 6 نيسان (بترا)– أشادت أذربيجان بالتجربة الأردنية في مجال إزالة الألغام، والتي تعد نموذجا رائدا على مستوى المنطقة، بعد أن أعلنت المملكة خلو مناطقها من الألغام، وما رافق ذلك من جهود في إعادة التأهيل والتنمية وتعزيز الأمن الإنساني.
وقالت السفارة الأذربيجانية في عمان في بيان وزعته بمناسبة اليوم العالمي للألغام، إن التعاون مع اللجنة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل في الأردن وفريق الاستشارات العربي للأعمال المتعلقة بالألغام أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات بين الجانبين، مشيرة إلى
زيارة سمو الأمير مرعد رعد الحسين إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بصفته رئيسًا للجنة، وأهمية الشراكات الدولية في دعم جهود إزالة الألغام.
ودعت أذربيجان المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمواجهة الآثار المستمرة للألغام الأرضية، مؤكدة أن القضاء على هذا الخطر يتطلب استجابة عالمية منسقة وممولة بشكل كاف، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز الأمن الإنساني، ويسهم في تحقيق السلام المستدام والتنمية.
وأشار البيان إلى أن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة ما تزال تشكل تهديدا مستمرا لحياة المدنيين حتى بعد انتهاء النزاعات، وتعيق عودة النازحين وإعادة الإعمار، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاستقرار طويل الأمد.
وأوضح البيان، أن ملايين الأشخاص حول العالم، استنادا إلى تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة، ما يزالون معرضين لمخاطر المتفجرات التي لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية، بل تمتد لتشمل تعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وإبطاء جهود التنمية.
06/04/2026 10:07:46
