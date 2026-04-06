الجامعة الهاشمية تظفر بمشروع دولي لتعزيز التوظيف والابتكار والريادة

الزرقاء 6 نيسان (بترا) - حققت الجامعة الهاشمية إنجازا دوليا مميزا بفوزها بمشروع EUSEEDS الممول من الاتحاد الأوروبي، ضمن مجموعة من 24 جامعة مختارة من 5 دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.ويهدف المشروع إلى إنشاء وتفعيل مراكز جامعية متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال ومواكبة التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز تنافسية التوظيف وتوفير فرص للخريجين والشباب في سوق العمل، من خلال تدريب الطلبة والكوادر الجامعية وبناء قدراتهم، واحتضان المشاريع الريادية وضمان تحقيق الأثر والاستدامة.وأشار رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الفوز بالمشاريع الدولية يؤكد قدرة الجامعة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في المشاريع العالمية، مضيفا أن الظفر بالمشروع يشكل نقلة نوعية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وينسجم مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2029 الرامية لتعزيز مسارات الابتكار والريادة ورفع تنافسية طلبة الجامعة في أسواق العمل، بما يتسق مع الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي لتمكين الطلبة والخريجين في مجالات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المستقبل.وأضاف إن الجامعة توفر حواضن للابتكار وريادة الأعمال ومساحات التكنولوجيا والتصنيع الرقمي، وتفعل مركزي الابتكار والمشاريع الإبداعية والإعداد لسوق العمل لإكساب الطلبة والخريجين المهارات العملية التطبيقية الحديثة، كما تحرص على توطيد آفاق التعاون مع المؤسسات التقنية والأكاديمية والبحثية الدولية، لبناء القدرات والحراك العلمي والتقني والبحث العلمي التطبيقي، وتوفير الفرص المتاحة للتمويل المحلي والدولي.وذكر نائب رئيس الجامعة منسق فريق الجامعة الهاشمية الدكتور عوني اطرادات، أن الجامعة وضعت مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لضمان متابعة مستوى الإنجاز والأثر المتحقق من المشروع، بما يكفل استدامة مخرجاته خلال فترة التنفيذ وما بعدها، موضحا أن المشروع سيعمل على استحداث حاضنة أعمال ممولة بالكامل يجري تصميمها وتجهيزها في عمادة شؤون الطلبة، إضافة إلى البدء بتدريب كوادر الجامعة وطلبتها المستهدفين لتطوير مهاراتهم الرقمية والريادية، فضلا عن تدريب مجموعات من شباب وشابات المجتمع المحلي، تحقيقا لمستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.وسيتولى مركزا الابتكار والمشاريع الإبداعية والإعداد لسوق العمل في الجامعة تنفيذ المشروع من خلال تدريب 150–200 طالب وطالبة سنويا خلال الفترة 2026– 2028 على المهارات الرقمية والمهارات العرضية، وبناء قدرات نحو 35 مدربا من كوادر الجامعة في مجالات المهارات الرقمية، المهارات المتقدمة (Soft skills)، وريادة الأعمال، إضافة إلى احتضان وتوجيه من 10–20 مشروعا طلابيا سنويا ضمن برامج الحاضنات الريادية، وتدريب ما بين 50–100 فرد سنويا من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خارج الجامعة في مجالات محو الأمية الرقمية والمهارات المهنية.وانطلق المشروع الشهر الماضي من خلال اجتماع مرئي موسع جمع المؤسسات الشريكة، بحضور فريق الجامعة الهاشمية، وجرى عرض أهداف المشروع وخطة العمل التنفيذية ومناقشة محاوره الرئيسة وأهدافه في تعزيز جاهزية الطلبة والخريجين والشباب لسوق العمل ومتطلبات التحول الرقمي.وجاءت الجامعة ضمن مجموعة من 24 جامعة مختارة في 5 دول من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وهي: الأردن، فلسطين، مصر، لبنان، قبرص.وجاء اختيار وفوز الهاشمية في ضوء الجهود النوعية التي بذلها فريق المشروع المؤلف من: الدكتور عوني اطرادات، ومدير مركز الابتكار الدكتور خليل يوسف، مديرة مركز الإعداد لسوق العمل/ممثلة الجامعة في المشروع الدكتورة إسراء الشديفات، نائب عميد كلية الدراسات العليا الدكتور فراس العسلي، إذ أعد الفريق طلب التقدم التنافسي وتابع مراحل التقييم المتعددة ضمن المعايير المحكمة، واستمر عمل الفريق على مدار أسابيع عدة للاستجابة للمتطلبات الفنية والتنظيمية والتعاقدية.وينفذ المشروع من خلال الوكالة الجامعية للفرنكوفونية/الشرق الأوسط AUF وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Interreg NEXT MED، بميزانية إجمالية لكامل المشروع تقارب 2.8 مليون يورو، كما يشمل تحالفا من 7 شركاء إقليميين وأوروبيين، من بينهم الملتقى الأردني للإبداع الشبابي، وحاضنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، وEnroot في مصر، وForward Mena في لبنان، إضافة إلى جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا وCenter for Social Innovation في قبرص.