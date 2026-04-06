انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا

انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 6 نيسان (بترا) - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم نيسان 0.5 بالمئة لتصل إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة ليصل إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار.
وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط مع بدء تعاملات اليوم في ظل استمرار تأثر إمدادات النفط العالمية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.4 دولار بما يعادل 2.2 بالمئة ليصل إلى 111.43 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3 دولارات، أو 2.7 بالمئة لتصل إلى 114.57 دولار للبرميل.
