انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا

عمان 6 نيسان (بترا) - انخفضت أسعار الذهب اليوم ⁠الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وصدور بيانات ⁠أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية.وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض ​الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم نيسان 0.5 بالمئة لتصل إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ⁠سعر الفضة ​في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة ليصل إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار.وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط مع بدء تعاملات اليوم في ظل استمرار تأثر إمدادات ‌النفط ‌العالمية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.4 دولار بما يعادل 2.2 ​بالمئة ليصل إلى 111.43 دولار ⁠للبرميل، وارتفعت ‌العقود الآجلة ‌لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، ‌3 دولارات، ​أو 2.7 ⁠بالمئة لتصل إلى 114.57 دولار للبرميل.