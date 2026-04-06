كريستيانو رونالدو يرفض عرضا خياليا لمجاورة ميسي

2026-04-06 03:20:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عرضا ماليا ضخما قدر بنحو 1.4 مليار دولار، للانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، الذي يضم غريمه التقليدي ليونيل ميسي.
وبحسب تقارير إعلامية وتصريحات منسوبة لدوائر قريبة من الصفقة، فإن العرض كان يهدف إلى الجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد بالدوري الأمريكي، إلا أن النجم البرتغالي فضل الاستمرار مع النصر، التزاما بعقده ورغبته في مواصلة مشواره في الدوري السعودي.

وكان رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، قبل أن يمدد عقده لاحقا حتى صيف 2027، في خطوة تعكس استقراره داخل الفريق ودوره المحوري في المشروع الرياضي للنادي.

ورغم الإغراءات المالية غير المسبوقة، اختار رونالدو الاستمرار في السعودية، مؤكدا تمسكه بمسيرته الحالية، في وقت تواصل فيه فكرة جمعه مع ميسي إثارة الجدل في الأوساط الكروية.

