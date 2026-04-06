كريستيانو رونالدو يرفض عرضا خياليا لمجاورة ميسي
خبرني - رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عرضا ماليا ضخما قدر بنحو 1.4 مليار دولار، للانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، الذي يضم غريمه التقليدي ليونيل ميسي.
وبحسب تقارير إعلامية وتصريحات منسوبة لدوائر قريبة من الصفقة، فإن العرض كان يهدف إلى الجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد بالدوري الأمريكي، إلا أن النجم البرتغالي فضل الاستمرار مع النصر، التزاما بعقده ورغبته في مواصلة مشواره في الدوري السعودي.
وكان رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، قبل أن يمدد عقده لاحقا حتى صيف 2027، في خطوة تعكس استقراره داخل الفريق ودوره المحوري في المشروع الرياضي للنادي.
ورغم الإغراءات المالية غير المسبوقة، اختار رونالدو الاستمرار في السعودية، مؤكدا تمسكه بمسيرته الحالية، في وقت تواصل فيه فكرة جمعه مع ميسي إثارة الجدل في الأوساط الكروية.
