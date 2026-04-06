حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات /PNN- شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة اليوم الاثنين في عدة محافظات بالضفة الغربية تخللتها تفتيش بالبيوت والعبث بمحتوياتها

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة وفتشت عددا من المنازل فيها، واعتقلت المواطن أدهم باسم سيف.

وأضافت المصادر، أن قوات احتلالية اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وبلدة بيت ايبا غرب المدينة، وعسكر البلد شرقا، وجابت شوارعها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 5 مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عدة أحياء، وانتشرت في مناطق متفرقة، من بينها حي كفر سابا، والنقار، والميدان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الأسرى المحررين من منازلهم، وهم: غسان جبريل، وأمجد زيد، وعبود الحاج حسن، وإياد نوفل، إلى جانب الجريح سليم سعادة.

كما اعتقلت الأسير المحرر مروان داود، قبل أن تُفرج عنه لاحقًا فجر اليوم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، فيما انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد عملية اقتحام استمرت نحو ثلاث ساعات.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابا من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قعدان (الجزائري)، بعد مداهمة منزله في البلدة.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن عفانة (23 عاما) بعد أن داهمت منزله في حي المصيون بمدينة رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت الشاب محمد فرج زيبار (30 عاما) بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت أربعة أطفال في جبل الطويل بمدينة البيرة لساعات قبل أن تفرج عنهم لاحقا.