حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية
وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة وفتشت عددا من المنازل فيها، واعتقلت المواطن أدهم باسم سيف.
وأضافت المصادر، أن قوات احتلالية اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وبلدة بيت ايبا غرب المدينة، وعسكر البلد شرقا، وجابت شوارعها، ولم يبلغ عن اعتقالات.
وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 5 مواطنين من مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عدة أحياء، وانتشرت في مناطق متفرقة، من بينها حي كفر سابا، والنقار، والميدان.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الأسرى المحررين من منازلهم، وهم: غسان جبريل، وأمجد زيد، وعبود الحاج حسن، وإياد نوفل، إلى جانب الجريح سليم سعادة.
كما اعتقلت الأسير المحرر مروان داود، قبل أن تُفرج عنه لاحقًا فجر اليوم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، فيما انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد عملية اقتحام استمرت نحو ثلاث ساعات.
وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابا من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قعدان (الجزائري)، بعد مداهمة منزله في البلدة.
وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن عفانة (23 عاما) بعد أن داهمت منزله في حي المصيون بمدينة رام الله.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت الشاب محمد فرج زيبار (30 عاما) بعد أن داهمت منزله وفتشته.
وكانت قوات الاحتلال احتجزت أربعة أطفال في جبل الطويل بمدينة البيرة لساعات قبل أن تفرج عنهم لاحقا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment