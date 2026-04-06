هجمات صاروخية إيرانية مكثفة على إسرائيل وقتلى بغارات على طهران

MENAFN - Palestine News Network ) طهران /PNN- في اليوم الـ38 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، كثف الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية، بينما أسفرت الغارات الأميركية الإسرائيلية عن قتلى في العاصمة طهران، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار قد يمهد لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وأطلقت إيران خمس دفعات صاروخية في الساعات المبكرة من صباح الإثنين، مستهدفة مدنا ومواقع عدة في إسرائيل، خاصة تل أبيب والنقب وبئر السبع وحيفا ومحيطها، وأسفرت الهجمات عن إصابة سبعة أشخاص، بينهم جريح بحالة خطيرة وحالات هلع في تل أبيب الكبرى.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنه تم انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى في مدينة حيفا، إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف المدينة الأحد.

وفي سياق الهجمات الصاروخية، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رؤوسا متفجرة وشظايا انشطارية سقطت في 15 موقعا وسط إسرائيل، شملت سقوط رأس متفجر على أحد المباني في تل أبيب، ما تسبب بأضرار مادية وحالة استنفار واسعة.

على الجانب الإيراني، أفاد التلفزيون الرسمي عن غارة أميركية إسرائيلية استهدفت جامعة شريف للتكنولوجيا غربي طهران، فيما قُتل 13 شخصًا في هجوم آخر على منطقة بهارستان، بحسب مسؤول محلي.

وفي الوقت نفسه، تتواصل المباحثات الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين بين واشنطن وطهران، لبحث وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يومًا قد يؤدي لإنهاء دائم للحرب.

وأكدت مصادر أميركية وإسرائيلية أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة المقبلة ضئيلة، لكنها تمثل الفرصة الأخيرة لمنع تصعيد واسع قد يشمل ضربات على منشآت مدنية وإيرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد حذر إيران من مواجهة ضربات واسعة تشمل محطات الكهرباء والجسور إذا لم تُعد فتح مضيق هرمز، مشددا على أن ما ستقوم به الولايات المتحدة "لن يكون له مثيل" في حال استمرار الإغلاق.

من جهتها، حذرت القيادة العسكرية الإيرانية من ردود "أكثر تدميرا" إذا تعرضت أهداف مدنية لهجمات إضافية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى موجة من الضربات الجوية على أهداف مرتبطة بالنظام الإيراني في طهران، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على مناطق سكنية في العاصمة فجر الإثنين، في استمرار لتبادل التصعيد بين الطرفين.