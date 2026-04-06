ترقّب لقرار ترامب: إسرائيل تستعدّ للتصعيد وسط تقديرات بفشل المفاوضات مع إيران

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- تستعد إسرائيل لتصعيد كبير في الحرب ضدّ إيران مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لطهران، والتي ستنتهي عند الثالثة فجرا، الأربعاء المقبل، في ظلّ تقديراتها بأن المفاوضات، لن تُسفر عن التوصّل إلى اتفاق.

يأتي ذلك فيما تتبادل واشنطن وطهران الرسائل، بين المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وكذلك عبر جهود دبلوماسية مكثّفة من مصر وتركيا. كما أشارت تقارير إلى أن باكستان وقطر منخرطتان في ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، تعتقد مصادر دبلوماسية أن المنطقة على وشك أن تشهد تصعيدا إضافيا.

وفي هذا الصّدد، نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، عن دبلوماسي أجنبي، قالت إن علاقات وثيقة تربط بلاده بإيران، أنهم "لن يستسلموا (إيران) لإنذار ترامب".

وتعتقد إسرائيل أن الرئيس الأميركي، سيعطي "الضوء الأخضر"، لشن هجمات على أهداف الطاقة والبنية التحتية المدنية في إيران، لكنها تنتظر الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية قبل تنفيذ هذه الهجمات، بحسب "كان 11".

كما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، فإن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من ترامب لشنّ ضربات على أهداف الطاقة والبنية التحتية المدنية في إيران، "لكنها لا تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يمنع التصعيد".

وفي هذه الحالة، "يُخشى أن تتنازل الولايات المتحدة عن جزء كبير من مطالبها، وأن يتم التوصل عمليًا إلى اتفاق يسمح لإيران بالتعافي من الضربات التي تلقتها"، وفق التقرير.

وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة "ستنفجر"، ولن ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق، وفقًا لمصدر سياسيّ لم تسمّه.

ومع ذلك، يصعب على إسرائيل تقييم تداعيات ما وصفه التقرير بتفجّر المفاوضات على استمرار الحرب، وما إذا كان ترامب سيتيح شنّ هجوم واسع النطاق على البنية التحتية المدنية في إيران، حتى لو كان ذلك على حساب تدهور مستوى معيشة الشعب الإيراني بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أنه لدى إسرائيل قائمة بأهداف جاهزة لمهاجمتها، إذا نفّذ ترامب تهديده وأمر بشن هجوم على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فيما تراقب القيادة السياسية الإسرائيلية المحادثات عن كثب.

ووفقًا لمصدر سياسيّ إسرائيليّ، فإن ترامب معنيّ بإنهاء الحرب، عادّا أن تمديد المهلة الأميركية تشير إلى مساعيه لاستنفاد القنوات الدبلوماسية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إسرائيل تستعد أيضًا لسيناريو توافق فيه القيادة الإيرانية الحالية على إبداء مرونة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما أشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى اتفاق إسرائيلي أميركي على "بنك أهداف" في إيران، يشمل بنى تحتية مدنية ومحطات طاقة، بعد انتهاء المهلة التي منحها ترامب لطهران.

وقد أشار نتنياهو، السبت، إلى أن إسرائيل مستعدة لتكثيف الهجمات على إيران، حينما أعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مصانع البتروكيماويات، إذ قدّم ذلك كجزء من خطوة لإلحاق ضرر كبير بالقوة الاقتصادية في طهران.

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتقاده الأحد، أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران، الإثنين، بعيد تجديد تهديده بقصف بناها التحتية، إذا لم تعد فتح مضيق هرمز، كما مدد المهلة التي منجها لطهران، 24 ساعة، معلنا أنها ستنتهي عند الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الثلاثاء، والذي توازيه الساعة الثالثة فجرا، الأربعاء، بتوقيت البلاد.

وفي المقابل، هددت إيران، بإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز في حال أقدم الرئيس الأميركي على تنفيذ تهديداته، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في البلاد.