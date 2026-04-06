قتيلان ودمار واسع في حيفا وإصابات بينها خطيرة في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية

قتيلان ودمار واسع في حيفا وإصابات بينها خطيرة في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية
وأُخليت 16 شقة مجاورة للمبنى الذي أصابه صاروخ في حيفا، فيما لا تزال حياة أربعة محاصرين تحت الأنقاض مهددة، في وقت أشار المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إلى أن الصاروخ يبدو أنه لم ينفجر.
وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتقاده اليوم الأحد، أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران، الإثنين، بعيد تجديد تهديده بقصف بناها التحتية، إذا لم تعد فتح مضيق هرمز، فيما هددت إيران، بإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز في حال أقدم الرئيس الأميركي على تنفيذ تهديداته بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وتتسارع وتيرة التصعيد في اليوم الـ37 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تداخل غير مسبوق بين العمليات العسكرية والرسائل السياسية، وسط تهديدات متبادلة تستهدف البنى التحتية الحيوية، وتضارب واضح في الروايات بشأن أبرز أحداث الميدان، وعلى رأسها عملية إنقاذ طيار أميركي داخل الأراضي الإيرانية.
