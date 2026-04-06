قتيلان ودمار واسع في حيفا وإصابات بينها خطيرة في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أُصيب أربعة أشخاص في استهداف مبنى سكني من عدّة طوابق في حيفا بصاروخ إيراني، يحمل رأسًا يزن 450 كيلو غراما، ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة، فيما أشارت طواقم الإنقاذ لاحتمال وجود عالقين، ودوت صافرات الإنذار شمالي وجنوبّ البلاد، إثر إطلاق صواريخ من إيران.

وأُخليت 16 شقة مجاورة للمبنى الذي أصابه صاروخ في حيفا، فيما لا تزال حياة أربعة محاصرين تحت الأنقاض مهددة، في وقت أشار المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إلى أن الصاروخ يبدو أنه لم ينفجر.

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتقاده اليوم الأحد، أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران، الإثنين، بعيد تجديد تهديده بقصف بناها التحتية، إذا لم تعد فتح مضيق هرمز، فيما هددت إيران، بإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز في حال أقدم الرئيس الأميركي على تنفيذ تهديداته بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وتتسارع وتيرة التصعيد في اليوم الـ37 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تداخل غير مسبوق بين العمليات العسكرية والرسائل السياسية، وسط تهديدات متبادلة تستهدف البنى التحتية الحيوية، وتضارب واضح في الروايات بشأن أبرز أحداث الميدان، وعلى رأسها عملية إنقاذ طيار أميركي داخل الأراضي الإيرانية.