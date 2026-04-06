مباحثات لوقف إطلاق نار مؤقت بين واشنطن وطهران تمهيدا لإنهاء الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) طهران /PNN- تجري الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء من الشرق الأوسط والخليج، مباحثات حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وذكر تقرير لموقع "أكسيوس"، نقلا عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وشرق أوسطية مطلعة، أن المقترح يقوم على مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتم خلالها التفاوض على اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

أما المرحلة الثانية، فتقضي بالتوصل إلى اتفاق شامل يضع حدا للحرب بشكل دائم، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار إذا استدعت المفاوضات مزيدا من الوقت.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات تجري من خلال وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إلى جانب تبادل رسائل مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق.

وأفادت أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية بأن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة المقبلة ما تزال محدودة، لكنها تمثل آخر فرصة لتجنب تصعيد واسع قد يشمل ضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، وردًا محتملًا بهجوم يستهدف منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.

وذكرت المصادر بأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، والتوصل إلى حل بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء بنقله خارج البلاد أو تخفيض نسبته، تمثلان من أبرز القضايا المتوقع حسمها في المرحلة النهائية لأي اتفاق.

ولفتت إلى أن هاتين المسألتين تعدان أهم أوراق التفاوض بالنسبة لإيران، التي من المرجح ألا تتنازل عنهما مقابل هدنة قصيرة الأمد فقط.

وشددت المصادر على أن الوسطاء يعملون على إجراءات لبناء الثقة تشمل خطوات جزئية من إيران، مقابل ضمانات أميركية بعدم استئناف القتال خلال فترة وقف إطلاق النار.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات خلال الأيام الأخيرة، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يوافقوا عليها حتى الآن، وفق تقرير موقع "أكسيوس".

وأشار التقرير إلى أن خطة عملياتية لشن حملة قصف أميركية-إسرائيلية واسعة على منشآت الطاقة الإيرانية باتت جاهزة للتنفيذ، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي من خلال تمديد المهلة الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأميركي، قد صرح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، أن المهلة التي منحها لإيران لفتح مضيق هرمز، أو مواجهة هجمات تستهدف البنية التحتية الحيوية، تنتهي مساء الثلاثاء.