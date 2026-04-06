الكويت والإمارات تعلنان التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

MENAFN - Palestine News Network ) أبو ظبي/PNN- أعلنت الكويت والإمارات، فجر الاثنين، التصدي لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الـ38.

وقال الجيش الكويتي، في ثلاث بيانات، إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة معادية، في ثلاث موجات متتالية.

وأضاف أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أجواء البلاد ناتجة عن اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات.

وفي الإمارات، أفادت وزارة الدفاع، بأن دفاعاتها الجوية تعاملت منذ فجر الاثنين، مع ثلاث موجات من الاعتداءات الإيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن“الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة”.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، عدوانا على إيران أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنه“مصالح أمريكية” في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما تدينه الدول المستهدفة وتطالب مرارا بوقفه.