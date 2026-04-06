الكويت والإمارات تعلنان التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

الكويت والإمارات تعلنان التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة-
وقال الجيش الكويتي، في ثلاث بيانات، إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة معادية، في ثلاث موجات متتالية.
وأضاف أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أجواء البلاد ناتجة عن اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات.
وفي الإمارات، أفادت وزارة الدفاع، بأن دفاعاتها الجوية تعاملت منذ فجر الاثنين، مع ثلاث موجات من الاعتداءات الإيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن“الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة”.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، عدوانا على إيران أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة تجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تقول إنه“مصالح أمريكية” في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما تدينه الدول المستهدفة وتطالب مرارا بوقفه.
