حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بصليات صاروخية

حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بصليات صاروخية
وقال“حزب الله” في بيان إنه استهدف عند الساعة 02:25 الإثنين مستوطنة ليمان بصلية صاروخية، وفي بيان ثان أعلن أنه استهدف عند الساعة 00:30 مستوطنة حورفيش بصلية صاروخية.
وفي بيان ثالث أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة 02:30 مستوطنة شلومي بصلية صاروخية. وقال في بيان رابع إنه استهدف عند الساعة 03:10 مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية.
يذكر أن حزب الله كان قد استهدف في الثاني من مارس/ آذار الماضي موقع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا. ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس/ آذار سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان
