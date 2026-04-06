  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بصليات صاروخية

حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بصليات صاروخية

2026-04-06 03:19:11
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن“حزب الله” في أربعة بيانات منفصلة الاثنين أن عناصره استهدفوا مستوطنات ليمان وحورفيش وشلومي ونهاريا الإسرائيلية، بصليات صاروخية.

وقال“حزب الله” في بيان إنه استهدف عند الساعة 02:25 الإثنين مستوطنة ليمان بصلية صاروخية، وفي بيان ثان أعلن أنه استهدف عند الساعة 00:30 مستوطنة حورفيش بصلية صاروخية.

وفي بيان ثالث أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة 02:30 مستوطنة شلومي بصلية صاروخية. وقال في بيان رابع إنه استهدف عند الساعة 03:10 مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية.

يذكر أن حزب الله كان قد استهدف في الثاني من مارس/ آذار الماضي موقع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا. ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس/ آذار سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان

MENAFN06042026000205011050ID1110945717

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث