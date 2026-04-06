حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بصليات صاروخية

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن“حزب الله” في أربعة بيانات منفصلة الاثنين أن عناصره استهدفوا مستوطنات ليمان وحورفيش وشلومي ونهاريا الإسرائيلية، بصليات صاروخية.

وقال“حزب الله” في بيان إنه استهدف عند الساعة 02:25 الإثنين مستوطنة ليمان بصلية صاروخية، وفي بيان ثان أعلن أنه استهدف عند الساعة 00:30 مستوطنة حورفيش بصلية صاروخية.

وفي بيان ثالث أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة 02:30 مستوطنة شلومي بصلية صاروخية. وقال في بيان رابع إنه استهدف عند الساعة 03:10 مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية.

يذكر أن حزب الله كان قد استهدف في الثاني من مارس/ آذار الماضي موقع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا. ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس/ آذار سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان